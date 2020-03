RAPPORT: Perspective de Manchester United sur le transfert de James Maddison

LEICESTER, ANGLETERRE – 09 MARS: James Maddison de Leicester City lors du match de Premier League entre Leicester City et Aston Villa au King Power Stadium le 09 mars 2020 à Leicester, Royaume-Uni. (Photo de Visionhaus)

Manchester United a une perspective pessimiste de leur offre de transfert de James Maddison selon Matt Davies de Leicestershire Live.

Perspective de Manchester United sur le transfert de James Maddison

Les plans de transfert des Red Devils

United semble avoir de grands projets pour le mercato d’été, malgré les difficultés financières causées par le Coronavirus.

Un joueur qu’ils poursuivent de très près, Jadon Sancho coûterait beaucoup d’argent. 120 millions de livres sterling briseraient leur record actuel, détenu par Paul Pogba, mais cela pourrait en valoir la peine. L’Anglais a 14 buts et 15 passes décisives cette saison, marquant le troisième plus haut de la Bundesliga cette saison, aidant le deuxième plus haut joueur et ayant le plus grand nombre de contributions directes directes en championnat en 2019/209.

De plus, son grand nombre d’assistances le place au troisième rang des cinq meilleures ligues européennes, incroyablement impressionnant pour quiconque, encore moins pour un joueur qui, au début de la saison, était un adolescent.

De plus, les milieux offensifs Jack Grealish et Jude Bellingham figurent en haut de leur liste de souhaits.

Aston Villa étant susceptible de revenir au championnat à la fin de cette saison, même les performances magistrales de Grealish n’ont pas pu les sauver. Les méchants sont actuellement assis dans la zone de largage, cependant, leur magicien anglais a suscité un vif intérêt de la part de United. Bien qu’il soit évalué à 70 millions de livres sterling par Villa, Grealish pourrait toujours rejoindre United cet été, les Red Devils faisant de lui l’une de leurs principales priorités de transfert pour l’été.

Bellingham, l’un des talents les plus prometteurs d’Europe cette saison, semble également être en route pour Old Trafford bientôt. Le joueur de 16 ans a montré une maturité incroyable cette saison pour Birmingham City et a suscité l’intérêt de toute l’Europe, y compris du Borussia Dortmund et de Chelsea.

Démissions de Maddison

United est pessimiste quant à la signature de James Maddison cet été. Bien que leur intérêt pour lui ait été fort au début de la saison, il s’est affaibli avec la qualité des performances de Grealish, et il semble maintenant prêt à signer un nouvel accord avec Leicester City.

