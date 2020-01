RAPPORT: Pierre-Emerick Aubameyang exclu du prêt de Barcelone

Londres, ANGLETERRE – 11 JANVIER: Pierre-Emerick Aubameyang de l’Arsenal FC regarde pendant le match de Premier League entre Crystal Palace et Arsenal FC à Selhurst Park le 11 janvier 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Sebastian Frej / MB Media / .)

Depuis quelques jours, le capitaine d’Arsenal et meilleur buteur Pierre-Emerick Aubameyang est lié à un éloignement du club. Les géants espagnols de Barcelone auraient été intéressés par le prêt de services du Gabon.

Il aurait été signé pour remplacer le blessé Luis Suárez. Cependant, les Blaugrana semblent s’éloigner.

Pierre-Emerick Aubameyang exclu du prêt de Barcelone

Rapports contradictoires

Selon Le10 Sport, Aubameyang avait donné le «feu vert» à un déménagement à Barcelone.

Selon des informations en Espagne, le talisman du Gabon a déclaré au club espagnol qu’il serait disposé à les rejoindre. Cependant, Mikel Arteta a complètement rejeté ces liens. Metro rapporte qu’Aubameyang, selon le manager d’Arsenal, est heureux au club et est prêt à rester.

De plus, le fait que le meilleur buteur d’Arsenal entre dans la trentaine, ainsi que son besoin de s’adapter au style du Barça, éloignent Quique Setién d’un accord. Une star comme Aubameyang serait certainement en haut de la liste des joueurs d’Arsenal qui doivent rester.

Tout cela a conduit Barcelone à détourner ses intérêts d’Aubameyang. Cependant, ils ont encore besoin d’un bon remplaçant pour Suárez.

Cibles autres que Aubameyang

Avec leur pouvoir de dépenser de l’argent, Barcelone peut définitivement influencer les joueurs facilement, comme le montre Auba. Mais, qui pourraient-ils signer exactement?

Rodrigo

Rodrigo, l’homme de Valence, est un joueur de la hotlist de Barcelone. Le cousin de 28 ans de Thiago du Bayern a été salué par Quique Setién lui-même.

“[Rodrigo] est un footballeur extraordinaire », a déclaré la star de Valence. “Il peut compliquer [matters for] n’importe quelle équipe. Il est la clé de toute équipe [he plays for] et dans ce cas à Valence.

Il est évident que les plus hauts gradés du club apprécient l’attaquant, ce qui a conduit de nombreux fans à croire qu’il peut être la solution à court terme aux problèmes de blessure de Luis Suárez. De plus, à son âge, il pourrait même devenir remplaçant de Suárez.

Olivier Giroud

L’ancien attaquant d’Arsenal, Oliver Giroud, serait une option intéressante pour la sélection catalane. Depuis son installation à Chelsea, le temps de jeu est devenu plus rare chaque année. A 32 ans, Giroud bénéficierait d’un déménagement.

Même si c’est à court terme, alors que Suárez est absent, Giroud peut utiliser son expérience pour aider Barcelone. L’ancien champion de Ligue 1 n’a joué que cinq fois pour Chelsea cette saison et a désespérément besoin de remettre sa carrière sur les rails.

Si Giroud devait bouger, il préfèrerait sûrement remplacer Luis Suárez plutôt que d’être mis au banc par Tammy Abraham.

Barcelone signera-t-elle quelqu’un de ce calibre ou utilisera-t-elle ce qu’elle a? Heureusement, ils ont Antoine Griezmann à remplacer s’ils ne peuvent signer personne. Ce qu’ils font reste à voir.

