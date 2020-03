RAPPORT: Plusieurs joueurs de West Ham United montrant des symptômes de coronavirus

Londres, ANGLETERRE – 14 mars: vue générale du London Statium, domicile de West Ham United. Tous les matches de Premier League sont reportés au moins jusqu’au 3 avril en raison de la pandémie de Coronavirus Covid-19 au London Stadium le 14 mars 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo par Alex Pantling / .)

Selon le vice-président de West Ham United, Karren Brady, plusieurs membres de l’équipe du stade de Londres présentent des symptômes de coronavirus.

Plusieurs joueurs de West Ham United montrant des symptômes de coronavirus

«Symptômes légers»

Écrivant dans sa chronique dans The Sun, Brady a confirmé que huit joueurs sont actuellement en situation d’isolement, conformément aux directives du gouvernement.

“Même si je suis soulagée de dire qu’ils présentent tous des symptômes bénins et, avec leur famille, semblent aller bien”, a-t-elle déclaré.

«Mais ce n’est rien de plus qu’une poignée de main, un éternuement ou une toux loin de nous, donc personne ne devrait faire preuve de complaisance.

“Tous les joueurs, y compris ceux qui s’isolent d’eux-mêmes, veulent désespérément reprendre l’entraînement et jouer aux jeux.”

Hausse des cas de coronavirus dans le football

Les clubs de football en Angleterre surveillent leurs joueurs pour s’assurer qu’ils ne contractent pas de coronavirus.

Cependant, la confirmation que plusieurs joueurs de West Ham s’isolent est la dernière d’une tendance croissante dans le football. Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a été testé positif au virus, tout comme Callum Hudson-Odoi de Chelsea – bien qu’il se soit complètement rétabli, selon la BBC.

De plus, un joueur anonyme de Brighton et Hove Albion a été testé positif pour Covid-19.

Dans la Ligue de football, Portsmouth et Leyton Orient ont confirmé qu’un certain nombre de leurs joueurs ont contracté le virus.

En conséquence, le football a fait un pas en arrière alors que le monde continue de lutter contre la pandémie.

Actuellement, la Premier League et l’EFL ont suspendu toute action jusqu’au 30 avril. Cependant, un retour à cette date semble de plus en plus improbable, avec des solutions sur la façon de terminer la saison actuellement inconnue.

Selon David Ornstein de The Athletic, il devient de plus en plus évident que les clubs de haut niveau veulent déclarer la saison terminée. Cela priverait Liverpool de son premier titre en 30 ans et verrait le 2020/2021 commencer avec les mêmes équipes que la saison 2019/20.

