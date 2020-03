RAPPORT: Robert Lewandowski fait un don d’un million d’euros pour lutter contre le coronavirus

Londres, ANGLETERRE – 25 février: le Bayern Munich’s Robert Lewandowski au cours de l’UEFA Champions League ronde de 16 match aller entre Chelsea FC et FC Bayern Muenchen à Stamford Bridge le 25 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Stephanie Meek – CameraSport via .)

Selon Alex Milne du Daily Mirror, l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski et sa femme ont généreusement donné 1 million d’euros pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Robert Lewandowski et sa femme font un geste généreux pour aider à combattre le COVID-19

Lewandowski aide à combattre lui-même la pandémie

Après avoir donné 1 million d’euros pour lutter contre le virus, lui et sa femme ont eu beaucoup à dire sur la question.

Selon le média polonais Sportowefakty, ils ont déclaré: «Aujourd’hui, nous sommes tous conscients des difficultés de la situation qui nous entoure. Aujourd’hui, nous jouons tous dans une même équipe.

“Soyons forts dans ce combat et soyons unanimes. Si nous pouvons aider quelqu’un en toute sécurité, faisons-le. Le bon revient.

«La situation affecte chacun de nous, nous ne choisissons pas, alors encore une fois nous demandons: suivons les recommandations, écoutons ceux qui se connaissent bien. Soyons responsables. Nous pensons que nous reviendrons bientôt à la normale. Soyons ensemble, soyons solidaires. “

Il s’agit d’un autre don dans le monde du football qui tente de lutter contre la propagation de la maladie.

L’AS Roma de Serie A a fait don de 8 000 paires de gants de protection et de 2 000 bouteilles de désinfectant pour les mains aux églises. De plus, les joueurs de la première équipe et le personnel de l’Inter Milan ont donné 500 000 € à une association caritative.

L’attaquant de Liverpool Sadio Mane a fait un don de 41 000 € pour soutenir la lutte du Sénégal contre Covid-19. Encore un autre mouvement de soutien énorme du potentiel champion de Premier League.

Le geste généreux du couple Lewandowski donne à de nombreux fans l’espoir que le virus sera combattu à fond.

Forme sensationnelle cette saison malgré les problèmes de virus

Le joueur de 31 ans a marqué 25 buts sensationnels en 23 matches avec le Bayern en Bundesliga cette saison. Il est également le meilleur buteur de l’UEFA Champions League, désormais suspendue. Il a inscrit 11 buts en six matchs dans la compétition.

Cette belle forme le solidifie comme le meilleur attaquant du monde en ce moment. Ce nouveau geste de l’international polonais et de sa femme les a maintenant solidifiés comme deux des âmes les plus gentilles de Bavière.

