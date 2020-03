RAPPORT: Roma va renforcer ses options d’attaque avec Diego Costa

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 11 MARS: Diego Costa de l’Atletico Madrid au cours de la ronde de l’UEFA Champions League de 16 match retour entre Liverpool FC et l’Atletico Madrid à Anfield le 11 mars 2020 à Liverpool, Royaume-Uni. (Photo de Visionhaus)

L’équipe de Serie A Roma cherche une nouvelle option d’attaque prolifique, et un certain objectif a été confirmé comme l’ancien attaquant de Chelsea, Diego Costa. Le franc-tireur espagnol a eu du mal à reproduire son ancien self à Chelsea à l’Atletico Madrid.

Roma Chasing Diego Costa

Selon le média espagnol Mundo Deportivo, la puissance, le talent et la technique de Diego Costa ont fait de lui une cible précieuse et prolifique pour quelques équipes. L’un d’eux est Roma. La formation italienne espère qu’il retrouvera la forme à Rome depuis ses combats en Liga. Cependant, l’Atletico l’abandonnera-t-il?

Diego Costa Past Endeavors

Diego Costa a connu un énorme succès avec Chelsea en Premier League en 2014/15, marquant 20 buts en 20 sorties et remportant finalement la compétition. Dans les dernières années à Londres, il a ajouté à son bilan avec quelques performances impressionnantes avant de retourner à Madrid.

Le présent

Son séjour à l’Atletico Madrid récemment a été décevant. Avant son déménagement à Chelsea, il était en feu pour Atleti, incitant Jose Mourinho à l’amener à Stamford Bridge. Son retour n’a pas été aussi satisfaisant que l’excitation annoncée. Jusqu’à présent, il a joué 13 matchs, marqué deux buts et aidé deux.

Options à Roma

Actuellement, la tenue de Rome est dirigée par le vétéran bosniaque Edin Dzeko. À 34 ans, l’homme ciblé ne peut que ralentir. Prêté par l’Atletico Madrid, Nikola Kalinic n’a pas eu un grand impact dans la capitale, ce qui signifie que la Roma recherchera un autre homme qui pourrait faire avancer l’attaque.

Les options d’attaque pourraient bien et facilement être élargies par quelqu’un de l’approche de Costa au football. L’agression et la mise sous tension sont nécessaires pour gérer la nature physique des défenseurs de la Serie A. La valeur de Diego Costa a chuté en raison de son âge de 31 ans et de sa mauvaise forme en Liga, mais pourrait encore faire un travail pour la Roma. Ce pourrait être un vol absolu pour la partie italienne s’il devait retrouver son ancienne forme.

