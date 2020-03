RAPPORT: Roy Hodgson devrait signer une prolongation de contrat à Crystal Palace

Le manager anglais de Crystal Palace, Roy Hodgson, réagit avant le match de football de Premier League anglaise entre Brighton et Hove Albion et Crystal Palace à l’American Express Community Stadium de Brighton, dans le sud de l’Angleterre le 29 février 2020. (Photo de Glyn KIRK / .) / RESTRICTED À USAGE ÉDITORIAL. Aucune utilisation avec des contenus audio, vidéo, données, listes de rencontres, logos de club / ligue ou services «en direct» non autorisés. Utilisation en match en ligne limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d’émulation vidéo. Utilisation en parallèle des réseaux sociaux limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d’utilisation dans les publications de paris, les jeux ou les publications de club / ligue / joueur. / (Photo par GLYN KIRK / . via .)

Après avoir enregistré leur meilleure saison à ce jour en Premier League, l’équipe de Crystal Palace est impatiente de voir Roy Hodgson rester avec le club, selon Jack Rosser du Evening Standard.

Roy Hodgson devrait signer une prolongation de contrat au Crystal Palace

Les joueurs apprécient leur football

S’exprimant après leur match à l’extérieur 1-0 contre leurs rivaux Brighton & Hove Albion, le défenseur Joel Ward a fait part de ses réflexions sur le potentiel de Hodgson de rester avec le club.

Il a déclaré: «Certainement, les joueurs sont impatients de voir le manager rester et apprécier de jouer pour lui.

«Vous pouvez le voir d’après les résultats et la façon dont nous avons joué cette saison.

«Je suis à peu près sûr que c’est le meilleur score que nous ayons enregistré en Premier League à ce stade de la saison, ce dont nous sommes ravis.

«Et nous voulons continuer à bâtir et à aller de l’avant et à viser haut.»

Interrogé sur la façon dont il espère que le reste de la saison se révélera pour les Eagles, l’arrière droit a déclaré: “En ce qui concerne un objectif, nous prendrons chaque match au fur et à mesure et nous monterons la table aussi haut que possible. Ces deux victoires consécutives nous ont placés dans une position fantastique – avec deux draps propres également. »

Roy Hodgson continue de stabiliser le navire au Crystal Palace

Le joueur de 72 ans n’a peut-être pas les tactiques les plus excitantes, ayant reçu sa juste part de critiques cette saison, mais il continue de stabiliser le navire à Crystal Palace.

Des victoires consécutives ont permis à Palace de repousser l’idée de la relégation et de garantir sa sécurité pour une autre saison. Ils sont actuellement sur 36 points en Premier League avec dix matchs à jouer.

En conséquence, le club est impatient de le voir rester pour une autre saison malgré son âge. Il est hors contrat à la fin de la saison et n’a pas encore signé de nouvel accord.

