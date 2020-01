RAPPORT: Sunderland mène la course pour signer Greg Docherty des Rangers

COVENTRY, ANGLETERRE – 28 AVRIL: Greg Docherty de Shrewsbury Town applaudit les supporters de Shrewsbury Town à plein temps pendant le Sky Bet League One match entre Coventry City et Shrewsbury Town au Ricoh Arena le 28 avril 2019 à Coventry, Royaume-Uni. (Photo de James Baylis – AMA / .)

Sunderland aurait remporté la course pour recruter le milieu de terrain des Rangers, Greg Docherty. Selon Gavin Berry et Scott Burns du Daily Record, les Black Cats ont fait une offre pour signer Docherty en prêt pour le reste de la saison. Le joueur de 23 ans est également intéressant Charlton Athletic; cependant, Sunderland semble vouloir conclure rapidement un accord.

Gerrard plein d’éloges

Le manager des Rangers Steven Gerrard est disposé à autoriser le milieu de terrain Greg Docherty à quitter Ibrox en prêt. Docherty n’a présenté que cinq fois cette saison et Gerrard veut qu’il ait plus de temps de jeu. Le Stadium of Light pourrait être sa destination.

S’exprimant en décembre, Gerrard a déclaré: “Greg Docherty a été absolument magnifique avec son professionnalisme et sa formation très bien – mais à son poste, nous avons eu Ryan Jack qui est sans doute notre joueur de la saison. Greg n’a absolument rien fait de mal donc je dois être respectueux pour lui et comprendre sa situation. Peut-être que la meilleure chose pour lui est d’aller jouer au football. Je ne peux pas lui faire obstacle alors. “

Déménagement des Rangers et prêt Shrewsbury

Docherty a réalisé son rêve de jouer pour les Rangers lorsqu’il a signé avec le Hamilton Academical en janvier 2018. Cependant, depuis son arrivée, il n’a joué que 11 fois. La saison dernière, il a passé un an en prêt à Shrewsbury Town. Il a joué 50 matchs, marqué dix buts et remporté le prix du joueur de l’année.

Parkinson veut se renforcer avec Sunderland en tête de la course pour le milieu de terrain

Le manager de Sunderland, Phil Parkinson, n’a pas caché son désir de renforcer son équipe de promotion pour la promotion ce mois-ci. L’international et ex-attaquant des Rangers d’Irlande du Nord, Kyle Lafferty, a déjà rejoint l’équipe et Docherty pourrait être le prochain. Si le milieu de terrain de 23 ans se déplaçait et se comportait comme à Shrewsbury, les Black Cats pourraient avoir un milieu de terrain très utile pour les aider à faire avancer leur promotion.

