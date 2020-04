RAPPORT: Thomas Meunier à Manchester United – Une bonne affaire?

DORTMUND, ALLEMAGNE – 18 février: Thomas Meunier du Paris Saint-Germain s’exécute avec le ballon lors de la huitième de finale de l’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain au Signal Iduna Park le 18 février 2020 à Dortmund, Allemagne . (Photo de Boris Streubel / .)

Selon Jack Bezants du Mail, Manchester United est intéressé par la signature de l’arrière droit du PSG, Thomas Meunier. Alors qu’il serait un signataire libre car son contrat doit expirer, il serait toujours coûteux en raison de ses exigences salariales élevées.

Ole Gunnar Solskjaer travaille sur une reconstruction à United, et sa première étape a été la défense. Il a déjà fait venir Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka. Wan-Bissaka joue à l’arrière droit et a été très impressionnant, il est donc difficile de voir pourquoi Solskjaer achèterait un autre joueur pour cette position.

Thomas Meunier à Manchester United?

Pourquoi cet accord est une bonne idée

Il n’y a que quelques petites raisons pour lesquelles Solskjaer pourrait vouloir terminer ce transfert. Tout d’abord, Meunier a 28 ans et une grande expérience. Dans une équipe largement jeune et naïve, Meunier pourrait apporter un leadership et une expérience indispensables. L’autre raison est que le Belge est plus habile en attaque que les autres options défensives actuelles. Solskjaer a utilisé des ailiers dans certains matchs, ce qui pourrait être la position dans laquelle le PSG pourrait s’intégrer.

Pourquoi cet accord n’a pas de sens

Cependant, il existe une pléthore de raisons pour lesquelles United ne devrait pas conclure cet accord. La première est que Solskjaer est en train de construire une jeune équipe pour l’avenir, une équipe dans laquelle Meunier ne pourrait pas s’intégrer.

De plus, le poste d’arrière droit dans lequel joue Meunier est déjà fixé depuis des années, sans aucune raison de faire venir un autre joueur par Wan-Bissaka, si ce n’est en tant que remplaçant. De plus, Meunier serait un achat très coûteux en raison des exigences salariales, que United ne peut pas se permettre pour le moment.

Les Red Devils sont actuellement en train d’éclabousser de l’argent dans toutes les positions en essayant de reconstruire l’équipe. Ils ont été liés à Jack Grealish, Jadon Sancho, Jude Bellingham, Matthijs de Ligt et Kalidou Koulibaly.

