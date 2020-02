RAPPORT: Timo Werner attend que Liverpool fasse une offre

GELSENKIRCHEN, ALLEMAGNE – 22 février: Timo Werner de RB Leipzig pendant le match de Bundesliga allemande entre Schalke 04 v RB Leipzig à la Veltins Arena le 22 février 2020 à Gelsenkirchen en Allemagne (photo de Peter Lous / Soccrates / .)

Timo Werner attend que Liverpool agisse pour lui, selon Simon Hughes de The Athletic. L’attaquant allemand aurait des offres de Manchester United et de Barcelone, mais favoriserait un déménagement à Liverpool.

Timo Werner attend Liverpool

L’Allemand espère un transfert à Liverpool

Un joueur qui a été lié à plusieurs reprises à Liverpool est Timo Werner. Selon The Athletic, le joueur espère maintenant ce mouvement. Werner est clairement une figure talentueuse qui ajouterait beaucoup à l’équipe de Liverpool. L’attaquant a marqué 88 buts en 147 matchs avec RB Leipzig et un attaquant de son talent aiderait à soulager la pression des trois premiers de Liverpool.

Où Timo Werner se situerait-il à Anfield?

Un joueur de la qualité de Werner pourrait entrer dans la majorité des formations de départ en Europe. Mais ce ne serait pas le cas à Liverpool. Roberto Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mane occupent à juste titre les emplacements offensifs et il faudrait beaucoup de temps pour les déplacer.

Il y a aussi la question de l’équilibre des effectifs. Les trois premiers ont montré une loyauté louable depuis leur signature pour Liverpool, aidant à remettre le club à sa place. Il est juste qu’ils s’attendent à ce que le club montre la même loyauté.

Cependant, des joueurs comme Adam Lallana et Xherdan Shaqiri devraient partir en été. Il y a aussi les problèmes des Jeux Olympiques et de la Coupe d’Afrique des Nations qui reviennent à janvier, ce qui signifie que Liverpool sera sans Salah et Mane pendant de longues périodes. Werner gagnerait certainement du temps de jeu dans ces cas et a le talent de pousser pour un point de départ régulier.

Si Liverpool décide de signer Werner, il ne viendra pas comme un même remplaçant. Son rôle sera de fournir de la concurrence aux attaquants. Il est également de quelques années plus jeune que le trio principal, il pourrait donc finalement se faire l’un des points de départ.

