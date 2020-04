RAPPORT: Tottenham cible Raul Jimenez et Issa Diop lors de la révision estivale

Londres, ANGLETERRE – 01 mars: Wolverhampton Wanderers ‘Raul Jimenez au cours de la Premier League match entre Tottenham Hotspur et Wolverhampton Wanderers à Tottenham Hotspur Stadium le 1 mars 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Stephanie Meek – CameraSport via .)

Il est juste de dire que l’équipe actuelle de Tottenham Hotspur est bien en retard. Enfin, cet été, il semble qu’une reconstruction va commencer à Tottenham à commencer par les transferts de Raul Jimenez et Issa Diop. Selon Football365, les Spurs devraient cibler l’attaquant des Wolves et l’arrière central de West Ham avec un budget de 96,9 millions de livres sterling à leur disposition.

Tottenham cible Raul Jimenez et Issa Diop

Il est temps de passer à l’étape suivante

Le transfert de Jimenez, en particulier, a du sens pour les Spurs après que Harry Kane ait fait allusion à une sortie il y a quelques semaines. Le Mexicain insufflerait une nouvelle vie à l’attaque des Spurs avec sa capacité sur et hors du ballon dégagée, ainsi que sa nature clinique devant le but. Il a plus que prouvé qu’il est prêt pour un mouvement vers le sommet, avec 39 buts et 18 passes décisives en 88 apparitions aux Wolves. L’ancien Benfica semble être le candidat idéal pour associer Kane ou même le remplacer chez Spurs en été.

Jimenez a une grande décision à prendre

Bien que le transfert soit parfait pour les Spurs, Raul Jimenez peut se sentir légèrement différent lorsqu’il s’agit d’un déménagement dans le nord de Londres. Le Mexicain est installé chez les Wolves, jouant un rôle clé en Europa League et en Premier League cette saison. Il peut se sentir comme s’il avait une meilleure chance de réaliser ses rêves sous Nuno Espirito Santo chez Wolves que Mourinho chez Spurs.

Le fait est que l’attrait d’un déménagement vers les Spurs a été endommagé après six mois difficiles qui pourraient leur coûter leur place dans la prochaine Ligue des champions, et donc les transferts de joueurs comme Jimenez.

Issa Diop: une injection bien nécessaire des jeunes dans la défense des Spurs

La défense des Spurs a été plus surveillée que jamais au cours des six derniers mois, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ayant dépassé leur apogée et dans la trentaine. Les Spurs, cependant, pourraient résoudre leurs problèmes défensifs avec une injection de jeunes bien nécessaire en été avec le transfert d’Issa Diop de West Ham. Le Français a clairement le potentiel pour devenir un défenseur central de classe mondiale, mais il est nécessaire de passer à un club de haut niveau et de se faire guider par un top manager pour le réaliser.

L’actuel homme de West Ham pourrait atteindre de nouveaux niveaux chez Spurs sous la tutelle de Jose Mourinho, un homme célèbre pour son savoir-faire défensif en matière de tactique, ce qui est parfait pour Diop qui voudra atteindre son potentiel sans cesse croissant.

West Ham, cependant, refusera probablement de vendre son jeune défenseur à ses rivaux, les Spurs, pour moins de 50 millions de livres sterling cet été, ce qui rend difficile la négociation de Daniel Levy.

