RAPPORT: Tottenham Hotspur aurait été intéressé par Ben Foster et Chris Smalling

MANCHESTER, ANGLETERRE – 23 février: Ben Foster de Watford en action lors du match de Premier League entre Manchester United et Watford FC à Old Trafford le 23 février 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Richard Heathcote / .)

Tottenham Hotspur aurait été lié au gardien de but de Watford Ben Foster et au défenseur de Manchester United Chris Smalling, selon The Sun et The Express.

Ben Foster et Chris Smalling entrent dans le radar de transfert de Tottenham Hotspur

Concurrence accrue dans l’objectif

Les problèmes du gardien de but de Tottenham cette saison ont vu leur intérêt surprendre pour Ben Foster, 36 ans. L’intérêt, rapporté par Dave Fraser du Sun, survient quelques jours après que Foster a joué un rôle dans le résultat de Watford de la saison, mettant fin à la séquence de 27 matchs sans défaite de Liverpool. Foster est au milieu de sa deuxième saison en tant que Watford numéro un, mais son contrat expire cet été.

Tottenham pourrait se tourner vers les services de Foster pour une compétition saine, avec le premier choix actuel Hugo Lloris rencontrant une campagne mixte. Le Français a subi une longue période de mise à pied pour blessure lors des premières étapes de la défaite contre Brighton & Hove Albion plus tôt cette saison, mais il est revenu à l’action de manière impressionnante depuis. L’Argentin Paulo Gazzaniga est intervenu brièvement pour couvrir l’absence de Lloris et a parfois produit des moments de brillance. Ces moments ont cependant été éclipsés par de fréquentes erreurs qui ont vu toute chance qu’il conserve une place de départ s’estomper.

Le retour de Michel Vorm dans le nord de Londres l’a vu jouer un rôle plus arrière, n’ayant pas encore joué depuis sa signature en tant qu’agent libre en octobre. L’acquisition potentielle de Foster pourrait chercher à résoudre les problèmes de forme et à ajouter une couverture supplémentaire. L’Anglais peut fournir une saine compétition pour l’union actuelle des gardiens de but des Spurs, avec sa capacité à maintenir des performances au plus haut niveau évidente à voir.

Vous cherchez à résoudre les problèmes défensifs

En plus de l’énigme du gardien de but, Tottenham aurait été intéressé à faire venir le défenseur de Manchester United, Chris Smalling, selon Neil Fissler de The Express. Le joueur de 30 ans, prêté à l’AS Roma, a impressionné par son passage à l’étranger. Cependant, les performances de Smalling pourraient voir le club de Serie A chercher à rendre l’accord permanent en été. Les Spurs ont continué de surveiller les progrès de l’Anglais alors que leurs problèmes tout au long de la saison continuent de se produire.

Mourinho pourrait chercher à retrouver Smalling, qui ont tous deux travaillé ensemble pendant trois saisons à Manchester United. Le Portugais, qui a développé un talent pour transformer les lignes de fond qui fuient, semble avoir heurté une pierre d’achoppement à Tottenham. Le duo belge Toby Alderweireld et Jan Vertonghen ont l’air aux longues jambes et encombrants tandis que Davinson Sanchez a produit de bons moments mais a eu du mal à les livrer sur une base cohérente.

Starlet Japhet Tanganga, qui a principalement été utilisé comme arrière latéral, a fait une apparition rare au cœur de la défense des Spurs contre Wolverhampton Wanderers. Le joueur de 20 ans a eu du mal à s’imposer dans la défaite, et la brutalité de son jeu l’a malheureusement montré.

L’impression positive de Smalling en Italie a suscité l’intérêt des Spurs, qui devront peut-être atteindre un prix demandé de 17 millions de livres sterling fixé par United. Le contrat de Vertonghen expirant cet été, des questions de remplacement se poseront sans aucun doute. La redécouverte par Smalling d’une forme cohérente à l’étranger pourrait le voir être l’homme à combler cette lacune. Un retour en Angleterre pourrait être envisagé, mais c’est la décision des Roms de conclure un contrat permanent.

