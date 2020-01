RAPPORT: Tottenham Hotspur convient des honoraires de Steven Bergwijn

VENLO, PAYS-BAS – 19 JANVIER: Steven Bergwijn du PSV lors du match néerlandais Eredivisie entre VVVvVenlo – PSV au Seacon Stadium – De Koel le 19 janvier 2020 à Venlo aux Pays-Bas (photo de Photo Prestige / Soccrates / .)

Tottenham Hotspur aurait accepté des frais pour l’ailier du PSV Eindhoven Steven Bergwijn. Selon Fabrizio Romano, il a convenu de conditions personnelles avec le club. Il fournira une profondeur offensive au club, surtout en l’absence de Harry Kane.

Tottenham aurait accepté des frais de 25 millions de livres sterling pour la signature de Steven Bergwijn. Il renforcera considérablement les rangs de Jose Mourinho. Harry Kane est blessé à long terme, tandis que Christian Eriksen a quitté le club pour l’Inter Milan.

Il fournira à Mourinho une autre option à l’avance. Il offrira une meilleure qualité que des joueurs tels que Erik Lamela et permettra la rotation sans sacrifier la qualité. Cela signifie que l’équipe n’est pas aussi gravement touchée lorsque Heung-min Son et Lucas Moura ne jouent pas.

Bergwijn a certainement déjà impressionné pour le PSV cette saison. Le joueur de 22 ans a déjà inscrit cinq buts et dix passes décisives en 16 matches dans l’Eredivisie néerlandaise. On espère qu’il pourra reproduire ce formulaire en Premier League et ajouter à l’attaque des Spurs.

Tottenham occupe actuellement le sixième rang du classement de la Premier League, à quatre points de la quatrième place de Chelsea. Ils espèrent que la signature de Bergwijn pourra les aider à combler cet écart, en particulier compte tenu du manque d’activité de transfert de leur entourage.

Cet accord signifie que Bergwijn deviendra la deuxième signature de Jose Mourinho depuis qu’il a rejoint les Spurs. Bergwijn a été lié aux meilleurs clubs européens dans le passé, ce qui montre le type de calibre que les Portugais sont capables d’attirer au club.

Sa signature a du sens, à court et à long terme. Il fournira une couverture pendant que Harry Kane est blessé et a la qualité pour devenir une véritable option de premier choix lorsque l’équipe est en forme et tire.

