RAPPORT: Tottenham Hotspur rejette les chances de Harry Kane de Manchester United

Des sources de Tottenham Hotspur ont écarté la possibilité que Manchester United signe Harry Kane, selon Samuel Luckhurst du Manchester Evening News.

Il ne fait aucun doute que Harry Kane est un attaquant brillant. L’Anglais a un record impressionnant de 181 buts en 278 apparitions et, à l’âge de 26 ans, il lui reste encore des années à son apogée. Après avoir fait ses débuts en équipe régulière en 2014, Kane a réussi à marquer 30 buts lors de la campagne de Premier League 2017/18, tout en obtenant respectivement 29, 25 et 21 dans les autres.

Classé par Transfermarkt comme le quatrième joueur le plus précieux au monde, il est juste de dire que Kane le mérite. Ses statistiques sont magnifiques et sa présence est grandement manquée par les Spurs lors de ses sorts sur la touche en raison de blessures. Il fait partie intégrante de l’équipe de Tottenham, mais pourrait ne pas avoir le même effet sur un club comme United.

Ne correspond pas au style de jeu de United

Le jeu de Harry Kane ne correspond pas au style de jeu de Manchester United.

Kane n’est pas un attaquant particulièrement rapide mais montre sa force en finition et en présence aérienne. C’est un attaquant physique, mais qui peut aussi très bien tirer, avec à la fois des tirs longs et des efforts à courte portée de fantastiques attributs.

Malgré la qualité incontestée du joueur de 26 ans et le manque d’attaquant clinique de United, il n’est peut-être pas le meilleur usage de leur argent.

Les Red Devils veulent déjà Jadon Sancho cet été, et cela coûterait environ 120 millions de livres sterling, acheter un attaquant coûteux ne serait pas facile. De plus, les Red Devils jouent un football rapide et contre-attaquant, et Kane ne pourrait pas suivre aussi bien que l’avant-centre actuel Anthony Martial, ou son compatriote cible Erling Braut Håland.

La croyance de Tottenham concernant Harry Kane

Les Spurs pensent qu’ils pourront garder Kane en été. Avec son contrat valable jusqu’en 2024 et la partie londonienne ne voulant pas le laisser partir, il faudrait une certaine tentative pour les inciter à se séparer, et avec le Coronavirus ayant déchiré le football financièrement, il est très peu probable qu’un club soit en mesure de mettre ensemble une offre du calibre dont Tottenham a besoin.

