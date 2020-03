RAPPORT: Tottenham Hotspur va rater un accord massif

Le gardien albanais de la Lazio Thomas Strakosha (R) dévie un coup franc de l’attaquant italien de Napoli Lorenzo Insigne (non illustré) lors de la série A italienne match de football Lazio Rome vs Napoli le 11 janvier 2020 au stade olympique de Rome. (Photo par Andreas SOLARO / .) (Photo par ANDREAS SOLARO / . via .)

Tottenham Hotspur a été lié au gardien de la Lazio, Thomas Strakosha. Alors que Hugo Lloris est un gardien de haut niveau, il a commis de nombreuses erreurs coûteuses cette saison. Il s’agit notamment d’un catalogue d’erreurs contre RB Leipzig, qui a conduit à l’élimination des Spurs de la Ligue des champions.

RAPPORT: Tottenham Hotspur va rater l’accord de Thomas Strakosha

Une saison de détente pour Strakosha

Strakosha a connu une saison incroyable avec la Lazio jusqu’à présent cette saison, jouant un rôle clé dans leur défi de titre contre la Juventus. L’Albanais a 9 blanchissages en 26 matchs de Serie A.

Il serait également beaucoup en raison de son âge. Il aura 25 ans demain, ce qui signifie qu’il a le temps de grandir et de se développer. Il est déjà bien placé pour son âge, il a donc un potentiel incroyable pour être l’un des meilleurs.

Tottenham à manquer

Cependant, il semble que Tottenham ratera l’accord. Selon Tuttomercatoweb, sous la pression de Tottenham, la Lazio a préparé un nouveau contrat pour le gardien. L’équipe de Serie A ne veut pas perdre son gardien de but cet été, alors elle a augmenté son prix à 32 millions de livres sterling.

Il peut également être difficile de persuader l’Albanais de partir car il a de grandes chances de jouer au football en Ligue des champions la saison prochaine avec la Lazio actuellement deuxième.

Tottenham Hotspur, cependant, a encore une chance. C’est un club très puissant et c’est difficile à repousser. En raison du grand succès que Strakosha a connu jusqu’à présent cette saison, il sera encore plus difficile de refuser Tottenham car ils seront stimulés par la connaissance de ce qu’il peut faire.

Bien que Lloris n’ait pas connu sa meilleure saison, il est toujours le meilleur gardien. Il est difficile de voir Strakosha placé devant Lloris. Strakosha est de haute qualité et est mieux équipé qu’un numéro deux. Peut-être que dans quelques années, il aura suffisamment progressé pour pouvoir entrer en Premier League en tant que starter.

