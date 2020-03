RAPPORT: Tottenham se joint à la course pour signer l’attaquant du Real Betis Loren Moron

VALENCIA, ESPAGNE – 29 février: Loren Moron du Real Betis en action pendant le match de Liga entre le Valence CF et le Real Betis Balompie à l’Estadio Mestalla le 29 février 2020 à Valence, en Espagne. (Photo de Manuel Queimadelos / Quality Sport Images / .)

Selon A Bola, le manager de Tottenham, Jose Mourinho, envisage un accord pour l’attaquant du Real Betis Loren Moron.

Tottenham rejoint la course pour Loren Moron

Harry Kane quitte Tottenham

Tottenham est à la recherche d’un nouvel attaquant pour remplacer Harry Kane. Kane est le joueur vedette des Spurs depuis de nombreuses années. L’attaquant anglais a fait partie de la Premier League avant même sa carrière professionnelle, alors qu’il traversait leur académie de la jeunesse. Il a remporté de nombreux prix individuels, dont un Soulier d’or de la Coupe du monde, mais n’a rien remporté d’important avec Tottenham. Kane commence à entrer dans les dernières étapes de sa carrière, il pourrait donc vouloir aller dans un club où il peut gagner de l’argenterie d’équipe.

Harry Kane est un joueur incroyable, et sans doute l’un des meilleurs attaquants du monde. Pour cette raison, il a suscité l’intérêt de nombreux grands clubs à travers l’Europe. Les plus grands clubs liés à Kane sont Manchester United et la Juventus.

Cependant, il est sorti depuis janvier après avoir subi une blessure à la cuisse, et son côté a souffert depuis. Le temps que Kane a passé à l’écart a clairement montré que les Spurs ont besoin de plus de profondeur dans leur attaque. Si Kane devait partir, les Spurs devraient sans aucun doute signer un remplaçant.

Le remplacement: Loren Moron

AS rapporte que les Spurs seront confrontés à une forte concurrence pour signer Moron, car il s’intéresse à lui dans toute l’Europe. Les meilleurs clubs poursuivant Moron sont l’AC Milan et Naples.

Moron a connu une saison en petits groupes, marquant neuf buts en Liga en 26 matches.

Betis a augmenté la clause de libération du joueur à Los Verdiblancos de 25 millions d’euros à 40 millions d’euros plus les modules complémentaires après la signature d’un nouveau contrat à long terme à l’été 2018.

La clause de libération de Moron est de 40 millions d’euros plus les modules complémentaires. C’est cher, mais remplacer Harry Kane coûtera évidemment plus cher.

