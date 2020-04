RAPPORT: Transfert de Harry Kane à Manchester United

MANCHESTER, ANGLETERRE – 04 DÉCEMBRE: Ole Gunnar Solskjaer, directeur de Manchester United, serre la main de Harry Kane de Tottenham Hotspur après le match de Premier League entre Manchester United et Tottenham Hotspur à Old Trafford le 04 décembre 2019 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Michael Steele / .)

Selon les rapports de Joe Bernstein du Daily Mail, le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, est prêt à laisser l’attaquant, Harry Kane, partir dans la fenêtre de transfert d’été.

Le transfert de Harry Kane à Manchester United semble de plus en plus probable

Kane demande le prix a été fixé

Levy a fixé le prix de Kane à un incroyable 200 millions de livres sterling. Ces frais dépasseraient de loin le record britannique actuel de transfert de 89 millions de livres sterling payé par Manchester United pour Paul Pogba. Les frais battraient également le record mondial actuel de 198 millions de livres sterling que le PSG a payé au FC Barcelone pour Neymar.

Tottenham a besoin de l’argent du transfert

Bien que Kane fasse partie intégrante de l’équipe de Tottenham, il peut être nécessaire de le vendre pour aider à atténuer les soucis financiers du club. La pandémie de coronavirus a affecté financièrement les clubs du monde entier, mais Tottenham a été encore plus durement touché que la plupart car ils paient toujours pour leur stade d’un milliard de livres nouvellement construit. Ils devraient encore 637 millions de livres sterling sur le stade et 83 millions de livres sterling sur les frais de transfert.

Tottenham a déjà dû prendre des mesures pour faire face à ces problèmes financiers. Ils ont été l’un des premiers clubs de haut vol à mettre en congé du personnel non joueur. Ils l’ont fait malgré la publicité négative en raison de la nécessité impérieuse d’économiser de l’argent. Alors que Tottenham a fixé 200 millions de livres sterling au prix de Kane, ils peuvent être disposés à le baisser si les équipes sont uniquement disposées à offrir moins. Les Spurs étant dans une si mauvaise situation financière, les autres équipes ont plus de pouvoir lors de la négociation des transferts.

Kane ouvert à un mouvement

Sur un livestream Instagram sur le compte de Jamie Redknapp, il a admis qu’il était prêt à quitter l’équipe s’il sentait qu’ils ne progressaient pas. Au cours de la saison 2018/19, ils ont terminé 4e du classement de la Premier League et se sont rendus jusqu’en finale de la Ligue des champions.

Cependant, cette année, les Spurs ont été éliminés de la Ligue des champions avant même d’atteindre les quarts de finale, et ils occupent actuellement la 8e place du classement de la Premier League. Il semble que les Spurs aient régressé, ce qui rend le départ de Kane encore plus probable.

Dimitar Berbatov, un ancien attaquant des Spurs qui a rejoint les Red Devils en 2008, a déclaré: “Je vois beaucoup de similitudes dans la situation que j’ai traversée et ce qui se passe avec Kane à la minute.”

Alors que 200 millions de livres sterling sont un prix demandé énorme, en particulier pendant cette période financièrement difficile, un déménagement de Kane à Manchester United devient de plus en plus probable. Avec Kane lui-même admettant qu’il serait ouvert à un mouvement, Berbatov donnant un pourboire à Kane pour le transfert, et Levy laissant faire, Kane pourrait bien être un Red Devil la saison prochaine.

