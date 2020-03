RAPPORT: Transfert inhabituel à Manchester United pour Philippe Coutinho

MUNICH, ALLEMAGNE – 07 MARS: Philippe Coutinho du FC Bayern Muenchen regarde le ballon lors d’une séance d’entraînement au terrain d’entraînement de Saebener Strasse le 07 mars 2020 à Munich, en Allemagne. (Photo de M. Donato / FC Bayern via .)

Manchester United prépare un transfert inhabituel pour Philippe Coutinho, selon Jack Otway de l’Express.

Expérience de Premier League de Coutinho

Philippe Coutinho ne manque pas d’expérience en Premier League. Le meneur de jeu brésilien était sans doute le meilleur joueur de Liverpool au milieu des années 2010, marquant 54 buts et aidant 45 lors de ses 201 matches là-bas, mais il est parti en janvier 2018.

La course pour le signer ayant été longue et impliquant de nombreuses équipes, Barcelone a émergé victorieusement. Ils ont payé 142 millions de livres sterling pour ses services, dans l’espoir qu’il déménagerait au Camp Nou en reprenant sa forme de Liverpool. Mais cela ne s’est pas produit.

Flop en Espagne et en Allemagne

Des frais de transfert élevés peuvent peser lourdement sur les épaules d’un joueur et tandis que certains excellent après un mouvement coûteux, d’autres flopent.

Le déménagement de Coutinho à Barcelone serait certainement classé comme ce dernier.

Avec seulement cinq buts en 34 matches de Liga la saison dernière, et n’ayant pas été particulièrement dans la campagne précédente, le Barça a prêté Coutinho au Bayern Munich dans l’espoir que cela relancerait sa carrière.

Bien qu’il ait connu un départ prometteur, avec quatre engagements directs dans ses trois premiers départs, le déménagement de Coutinho en Allemagne n’a pas eu l’effet souhaité.

Il a eu du mal à recréer la forme qu’il avait lors de son séjour à Liverpool, et semble prêt à revenir aux géants catalans cet été, et pourrait continuer à partir de là.

Pourquoi un déménagement à Manchester United est si inhabituel

Avec les Glazers un grand fan de Coutinho, il pourrait être difficile pour Solskjaer de supprimer un mouvement pour le Brésilien, qu’il s’intègre ou non à l’équipe. Le problème est que, malgré sa capacité incontestable, un mouvement pour lui n’a pas de sens.

Après avoir signé Bruno Fernandes dans la fenêtre de transfert de janvier, l’équipe de Manchester United semble renaître. Ils n’ont pas perdu un match depuis ses débuts, et jouent mieux aussi, avec Bruno capable de fournir la créativité et les prouesses passagères dont United avait si désespérément besoin. C’est le domaine d’expertise de Coutinho, mais le meneur de jeu portugais commencerait sans aucun doute devant lui, laissant Coutinho sans place dans la première équipe, et ne valant certainement pas la grosse somme de transfert que Barcelone exigerait.

De plus, le club a des fonds limités, et avec des offres coûteuses pour Jadon Sancho, Jude Bellingham et Jack Grealish sur la table, donner la priorité à Coutinho n’aurait aucun sens.

