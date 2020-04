RAPPORT: Virgil van Dijk vise à devenir une légende de Liverpool

Londres, ANGLETERRE – 11 JANVIER: Virgil van Dijk de Liverpool FC applaudit les fans de voyage après le match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Liverpool FC à Tottenham Hotspur Stadium le 11 janvier 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Visionhaus)

Le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk a exprimé son désir de rester au club pendant une longue période, affirmant qu’il “veut réaliser des choses incroyables” à Anfield.

Devenir une légende d’Anfield

Le Néerlandais a parlé

S’adressant à SPORT, van Dijk a parlé de son intention de devenir l’un des grands de Liverpool et de la façon dont il souhaite rester à l’écart de la «famille Liverpool» pour les années à venir.

Il a déclaré: «Nous avons une équipe fantastique, nous ne manquons de rien, nous avons tous les outils nécessaires pour continuer à gagner: un entraîneur avec lequel nous nous identifions, une équipe polyvalente, un style de jeu qui génère des victoires, un stade et des supporters qui jouent leur rôle.

«J’aimerais faire partie de ces joueurs qui reviennent à Anfield après leur retraite. Je vois des légendes de club lors des matchs et je me sens partie d’une très grande famille. »

De plus, interrogé sur la façon dont il aimerait qu’on se souvienne de lui dans le Merseyside, sa réponse a été: «En tant que légende de Liverpool. Je veux réaliser des choses incroyables ici. “

Ces mots seront sans aucun doute accueillis avec optimisme par les supporters du club, car ils espèrent voir leur numéro 4 continuer ses belles performances avec les dirigeants de la ligue dans un avenir prévisible.

Succès à Liverpool

Depuis son arrivée de Southampton, un autre club de la Premier League, lors du mercato de janvier 2018, van Dijk a continué à consolider son statut de l’un des meilleurs défenseurs centraux du football mondial, sinon le meilleur.

Le Néerlandais a été signé par Jurgen Klopp pour le montant élevé de 75 millions de livres sterling, mais le défenseur colossal a depuis démenti les suggestions selon lesquelles le club aurait payé trop cher pour ses services.

Van Dijk a été au cœur d’une équipe qui a remporté l’UEFA Champions League, la Super Coupe et le Championnat du monde des clubs au cours de l’année écoulée, et devrait également être couronnée championne de Premier League dans les prochaines semaines.

En outre, le défenseur a remporté un certain nombre de récompenses individuelles pendant son séjour dans le nord-ouest de l’Angleterre, remportant des distinctions telles que le joueur de l’année des joueurs PFA et le prix du joueur de l’année de l’UEFA.

L’avenir à Liverpool

Avec son contrat en place jusqu’à l’été 2023, van Dijk semble prêt à profiter d’au moins trois autres années au club. Le défenseur a déjà discuté de son avenir à long terme avec le manager Jurgen Klopp et espère ajouter à sa liste de médailles au cours des prochaines campagnes.

De plus, à l’âge de 28 ans, van Dijk a encore quelques saisons en lui au sommet de son art et semble susceptible d’atteindre ses objectifs de devenir l’un des plus grands d’Anfield.

Malgré le manque de football à travers le monde en ce moment, Van Dijk s’est occupé et a récemment utilisé les médias sociaux pour exprimer son désir de revenir sur le terrain.

