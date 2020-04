RAPPORT: Wonderkid Eduardo Camavinga pourrait rejoindre Manchester United ou Barcelone alors qu’ils rivalisent avec le Real Madrid

MONTPELLIER, FRANCE – 10 août: Eduardo Camavinga # 18 de Rennes lors du Montpellier Vs Stade Rennes, match de saison régulière de Ligue 1 française au Stade de la Mosson le 10 août 2019 à Montpellier, France (Photo de Tim Clayton / Corbis via .)

Selon RMC Sport, Eduardo Camavinga pourrait rejoindre Manchester United ou Barcelone alors qu’ils rivalisent avec le Real Madrid pour sa signature.

Wonderkid Eduardo Camavinga pourrait rejoindre Manchester United ou Barcelone alors qu’ils rivalisent avec le Real Madrid

Camavinga un talent extrêmement prometteur

Camavinga est entré en scène au Stade Rennais, émergent comme un talent incroyable. Semblable à son compatriote français Paul Pogba à United, il est un fantastique milieu de terrain gagnant le ballon qui peut aussi dribbler superbement. De plus, il a une vision exceptionnelle et serait un grand atout pour n’importe quelle équipe dans son état actuel, notamment s’il atteint son plein potentiel en tant qu’un des meilleurs milieux de terrain au monde.

Cela a suscité l’intérêt de plusieurs équipes telles que le Barça et United, ainsi que Los Blancos, et le joueur de 17 ans pourrait bien se voir signé par l’une des équipes les plus élitistes du monde lors de la prochaine fenêtre de transfert, malgré les incertitudes financières. pour beaucoup alors que le monde tombe dans une nouvelle normalité avec le coronavirus faisant des ravages.

Manchester United et le Real Madrid recherchent des jeunes pleins de potentiel

Manchester United cherche à recruter des joueurs qui pourraient les pourvoir à l’avenir.

Ole Gunnar Solskjaer et les Red Devils cherchent à ramener le succès trouvé sous le règne de Sir Alex Ferguson, et en reconstruisant l’équipe, ils essaient de trouver des talents de classe mondiale. Camavinga en fait certainement partie.

United compte de nombreux joueurs de qualité dans son système de jeunesse. De Hannibal Mejbri à Anthony Elanga, il y a beaucoup d’adolescents dont les premières évasions d’équipe pourraient survenir à tout moment après le retour du football, et avec d’autres comme Mason Greenwood déjà dans l’équipe, les jeunes talentueux ne sont pas un défaut de cette équipe. Camavinga ajouterait à cela, jouant probablement aux côtés du jeune milieu de terrain James Garner – plus d’un centre-milieu.

Le Real Madrid cherche également à recruter certains des meilleurs talents du monde. Alors qu’ils auraient abandonné leur intérêt pour Erling Haaland, Camavinga n’est qu’un des nombreux autres joueurs potentiels qu’ils poursuivent, et Barcelone fait de même, ayant signé Frenkie de Jong la saison dernière et en regardant beaucoup plus pour l’été.

Camavinga pourrait rejoindre n’importe laquelle de ces équipes alors qu’elles se battent pour sa signature, avec toutes une perspective très intéressante.

