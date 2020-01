RAPPORT: Ze Luis lié à Tottenham Hotspur dans un éventuel accord de prêt

PORTO, PORTUGAL – 16 DÉCEMBRE: Ze Luis du FC Porto se réchauffe pendant le match de Liga Nos entre le FC Porto et CD Tondela à l’Estadio do Dragao le 16 décembre 2019 à Porto, Portugal. (Photo par Quality Sport Images / .)

L’attaquant de Porto Ze Luis est un joueur portugais portugais Jose Mourinho est intéressé à contracter un prêt à Tottenham Hotspur, selon Dan Kilpatrick du London Evening Standard. Avec Harry Kane sorti jusqu’à la mi-avril au mieux, les Spurs semblent à court d’attaque et Mourinho préfère un homme cible aux côtés de joueurs plus pacifiques. Mourinho voit Dele Alli jouer derrière le leader et Lucas Moura et Son Heung-Min comme ses pacesetters.

Ze Luis pourrait rejoindre son compatriote Jose Mourinho à Tottenham Hotspur

Qui est Ze Luis?

L’attaquant a 28 ans et a rejoint Porto depuis le Spartak Moscou cet été. Il s’est déjà emparé de sept buts en 12 matches de championnat ainsi que d’un but en Ligue des champions cette saison.

Ze Luis a été proposé aux Spurs d’acheter directement, mais Daniel Levy et Mourinho préfèrent l’option de prêt avec l’option d’achat à la fin de ce prêt. Ce n’est pas inhabituel pour Tottenham car Giovanni Lo Celso et Gedson Fernandes ont tous deux rejoint le club sur des offres similaires.

Pas seulement l’option Spurs

Ze Luis n’est pas le seul joueur qui intéresse les Spurs. L’attaquant polonais Krzysztof Piąte a également été offert au club par l’AC Milan, mais les frais impliqués dissuadent Tottenham de poursuivre cet accord.

Solution à court terme pour un gain à long terme

Il a longtemps été dit que tout attaquant signant pour Tottenham Hotspur pourrait être repoussé à l’idée de jouer le deuxième violon à un Harry Kane en pleine forme. Jose Mourinho souhaite non seulement résoudre le problème à court terme de leur absence forcée des talismans, mais également faire appel à un attaquant qui peut compléter Kane à long terme.

Ze Luis correspond à la facture de Mourinho, il sera donc intéressant de voir si les Spurs poursuivront cet accord dans les prochains jours.

Photo principale

Intégrer à partir de .