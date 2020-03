Crédit photo: .

Selon Jan Aage Fjortoft de Viasport, Manchester United mène la course pour signer Jadon Sancho en été.

Rapports: Manchester United Front Runners pour signer Jadon Sancho

Sancho a jusqu’ici 17 buts et 18 passes décisives cette saison et devrait revenir en Angleterre cet été. Le jeune coûterait plus de 120 millions de livres sterling.

Des personnes proches du Borussia Dortmund ont déclaré que Sancho pourrait aller à United, que le club le suivait de très près et s’attendait à ce qu’il joue à Old Trafford la saison prochaine.

Sancho serait l’homme vedette de la reconstruction d’Ole Gunnar Solskjaer et serait intéressé à jouer aux côtés de Marcus Rashford, “d’inspiration”.

L’idée d’être un catalyseur pour une reconstruction serait tentante pour Sancho. Manchester United n’aura également aucun problème à faire correspondre les exigences salariales de l’ailier.

United n’a pas eu beaucoup de succès cette saison. Cependant, ils ont encore de bonnes chances d’entrer en Ligue des champions pour l’année prochaine. Ce serait important si Sancho devait signer avec les Red Devils.

Paul Pogba semblant pouvoir se diriger vers la porte de sortie, United aurait besoin d’un remplaçant en position mais aussi en stature. Sancho serait en mesure de combler un vide de classe mondiale que le Français laisserait s’il partait.

Intérêt ailleurs

Les bonnes relations entre Dortmund et le manager de Liverpool Jurgen Klopp rendent les Reds plus agréables pour Dortmund. Cependant, Liverpool a déjà un solide front trois – il faudrait partir pour que Sancho se joigne. Le club a également un budget salarial structuré, il semble donc peu probable qu’il dépense beaucoup d’argent pour les salaires de Sancho.

En outre, Timo Werner semble un ajustement plus approprié pour Liverpool, car il est moins cher et s’inscrirait plus probablement dans l’équipe actuelle. Il semble également très désireux de ce déménagement.

Sancho a également suscité l’intérêt de Chelsea. Cependant, les Bleus ont récemment conclu un accord pour Hakim Ziyech et avec l’amélioration d’autres positions plus haut dans la liste des priorités, il est peu probable qu’ils dépensent plus de 100 millions de livres sterling pour un autre ailier.

Il semble que United ait la chance la plus réaliste de signer Sancho et, dans l’état actuel des choses, il semble que les Red Devils soient confiants de faire passer un accord au cours de l’été.

