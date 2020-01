Rashford fait voeu alors qu’il envoie un message de blessure aux fans de Man Utd

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 3:17

Marcus Rashford a promis de revenir pour Manchester United “plus en forme que jamais” alors qu’il se remet d’une fracture de stress au dos.

L’attaquant de 22 ans doit faire face à au moins six semaines en marge, avec Uni patron Ole Gunnar Solskjaer confirmant l’étendue de la blessure après Défaite 2-0 de Premier League dimanche à Liverpool.

Rashford, qui a marqué 22 buts pour le club et le pays cette saison, a tweeté: “Blink et je serai de retour, plus en forme que jamais. À bientôt.”

L’international anglais a également insisté sur le fait qu’il resterait fortement impliqué dans tous les aspects de la vie du club à Old Trafford pendant sa réhabilitation.

“Sur le terrain ou non, les fans de @ManUtd ne deviennent pas beaucoup plus gros que moi”, a-t-il ajouté.

“Vous croyez mieux que je serai impliqué dans les réunions d’équipe, les groupes et les sessions d’équipe tout au long de cette récupération.”

Clignez des yeux et je serai de retour, plus en forme que jamais. A bientôt 👊🏿 #GGMU pic.twitter.com/EejJR1wTrX

– Marcus Rashford (@MarcusRashford) 20 janvier 2020

Rashford a subi la blessure après avoir été présenté comme un remplaçant en deuxième mi-temps lors de la victoire en reprise de troisième tour de la FA Cup contre les Wolves la semaine dernière.

S’exprimant après la défaite de dimanche à Anfield, Solskjaer a déclaré à Sky Sports: «Il a subi une grave blessure, c’est une fracture de stress.

«C’est arrivé contre Wolverhampton et ce n’est pas quelque chose qui s’est produit auparavant. Je regarde Marcus sortir un moment. Il ne reviendra pas, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas exactement, mais nous envisageons plusieurs semaines, puis une cure de désintoxication après cela probablement.

“Nous avons eu de nombreuses blessures à de grands joueurs cette saison, c’est juste une position malheureuse dans laquelle nous nous trouvons. La fenêtre est ouverte et il se pourrait que nous regardions quelque chose à court terme.”