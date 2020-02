Rashford révèle ce que Man Utd a perdu lorsque Van Gaal est parti

Date de publication: Mercredi 5 février 2020 15h55

Marcus Rashford réclamations Manchester United perdu un peu du buzz autour des jeunes joueurs quand Louis van Gaal quitté en 2016.

Van Gaal a fait ses débuts à Rashford il y a quatre ans et le joueur de 22 ans a remboursé la foi de son manager de l’époque avec huit buts en 18 apparitions sous le Néerlandais.

Mais l’entraîneur a été licencié à la fin de la saison, Jose Mourinho prenant sa place.

Van Gaal a acquis une réputation de promotion des jeunes joueurs tout au long de sa carrière de manager et Rashford a salué les compétences de gestion de son ancien patron au cours de ses jours de formation en tant que membre de l’équipe première.

S’adressant à Ryan Giggs dans une interview pour Bleacher Report, Rashford a déclaré: «Van Gaal était très technique dans tout et [Giggs, who was Van Gaal’s assistant at United] étaient celui qui nous disait toujours: «si vous obtenez un contre un, ne pensez pas trop et allez-y. Si vous pouvez le faire reculer et faire bouger les choses, faites-le. » C’est ce que j’avais l’habitude d’entendre, puis Van Gaal était plus technique.

«Sa gestion de l’homme, avec moi de toute façon, était bonne. Il vous parlait tout le temps, même en dehors du terrain, il me demandait comment allait le collège et des trucs comme ça.

“Quand vous êtes jeune, ces choses sont importantes pour vous et il m’a beaucoup aidé à m’installer. Vous avez bien travaillé ensemble et cela ne m’étonne pas qu’il y ait eu autant de jeunes joueurs durant cette période.

«Nous aimions tous nous entraîner, chaque fois que nous montions puis revenions dans notre groupe d’âge, c’était la conversation du vestiaire jusqu’à la prochaine fois que vous montiez.

“Tout le monde a vraiment aimé s’entraîner avec vous deux, et je dirais probablement qu’après cette saison, nous avons probablement un peu perdu cela en ce qui concerne le moment où les plus jeunes (les joueurs) arrivaient.”