Rashford s’ouvre sur une «période difficile» sous Mourinho à Man Utd

Date de publication: Mardi 21 avril 2020 8:14

Marcus Rashford admet qu’il y a eu des «hauts et des bas» avec l’ancien entraîneur Jose Mourinho, mais l’attaquant de Manchester United se sent plus fort pour l’expérience.

Ayant prospéré sous Louis Van Gaal, le joueur de 22 ans est resté un élément clé sous les Portugais pendant son séjour de deux ans et demi à l’envers dans la pirogue d’Old Trafford.

L’Europa League faisait partie des trois trophées remportés par Mourinho lors de sa première saison, United terminant deuxième de la Premier League et de la FA Cup lors de sa deuxième campagne avant que les choses ne s’effondrent lors de sa troisième.

C’était une période difficile mais que l’international anglais a bénéficié de.

“C’était difficile mais je pense que dans cinq ou six ans, vous y repensez et ce sont les moments qui vous donneront cette endurance mentale”, Rashford a dit.

«Parce qu’en tant que joueur polyvalent, je pense que je me suis beaucoup amélioré et que cela dépend en grande partie de deux ans sous Jose.

“Oui, nous avons connu des hauts et des bas, mais quand j’y repense, ce fut une période difficile mais certainement une période qui a fait de moi un meilleur joueur.”

Rashford est absent depuis la mi-janvier avec une blessure au dos, ce qui signifie que la participation à United cette saison et la représentation de l’Angleterre à l’Euro 2020 étaient en suspens.

Rashford vise à creuser à Mourinho avec une comparaison avec Solskjaer

Mais la suspension du coronavirus lui donnera le temps de récupérer – et signifie qu’il n’aura pas à entrer dans le championnat d’Europe à court de pleine forme.

“Oui, pour moi, j’allais probablement retourner avec l’équipe à la mi-avril ou à la fin du mois d’avril, mais cela aurait été un coup de pouce car, évidemment, je ne voulais pas manquer l’été”, a déclaré Rashford au Utd Podcast.

«Je doute que j’aurais été à 100% en forme pour participer à ce tournoi ou même terminer la saison, mais c’est ce que nous visions et, depuis lors, il s’est passé beaucoup de choses avec ce virus.

“Donc, pour mon corps, vraiment, c’était bien de le laisser (se reposer). Je peux lui donner toute sa durée pour se reposer. »

