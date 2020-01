Raúl Bravo nie avoir envoyé Kovacevic assassiner

L’ancien joueur de football Raul Bravo Il est allé aux accusations liées à la fusillade subie par l’ancien joueur de la Real Sociedad Darko Kovacevic. Dans une interview accordée au programme Lar El Larguero ’de la Cadena Ser exdefensa du Real Madrid (1997-2007), entre autres équipes, il a nié ces accusations.

20/01/2020 à 09:22

CET

SPORT.es

Raul Bravo dit de sa relation avec Kovacevic “Darko m’a appelé inquiet pour moi. Nous avons eu une vie saine. Il est charismatique. Il n’a pas d’ennuis. Levez-vous et voyez votre nom dans le journal un jour en disant que vous l’avez envoyé pour le tuer est fou. La nouvelle qui laisse le sang couler comme le poudre à canon. Les gens autour de vous sont inquiets. “

L’ancien footballeur a ajouté que “je n’ai pas eu d’argument” et que dans la conversation susmentionnée “Kovacevic m’a dit que tout venait d’un média rose en Serbie. Je lui ai demandé de sortir pour parler afin que tout soit réglé. Il m’a dit qu’il ne pouvait pas maintenant et que je parle. “

L’ancien Real Madrid a insisté sur le fait que «avec Darko, j’avais une relation magnifique. Je n’ai pas parlé ces dernières années. Il est impossible qu’ils puissent me lier. Je n’ai rien avec Darko. J’ai dit en plaisantant qu’ils diraient que c’était moi d’enlever le brun par-dessus.

Raul Bravo, qui après avoir quitté le Real Madrid a développé une longue carrière dans la Ligue grecque, en plus de passer par des clubs anglais, espagnols et belges, a déclaré que Kovacevic «Il m’a fallu deux jours pour m’appeler. J’aurais appelé le moment. Ma famille était inquiète. Je ne l’ai pas appelé. Darko lui-même, quand il aura vu la nouvelle, aura paniqué. Le relier à l’affaire Oikos est stupide. Vous voyez cela dans la presse et vous êtes inquiet. Nous n’avons ni affaires ni dettes. Il a été mon compagnon et rien d’autre.

“Je n’ai rien fait de mal”

«Le monde du 21e siècle» a également reproduit dimanche dernier une partie de la conversation téléphonique avec le Darko Kovacevic dans lequel il s’est dissocié Raul Bravo de ces accusations et il a regretté les dommages que la presse serbe a causés à son ancien partenaire avec lequel il a coïncidé à l’Olympiacos entre 2007 et 2009. “Nous avons été partenaires et je suis très clair que vous n’avez rien à faire”.

La police grecque enquête sur qui a tiré sur Kovacevic le 7 janvier à Athènes. L’ancien joueur serbe s’est jeté au sol et a réussi à s’en sortir indemne. Bravo, pour sa part, est actuellement inculpé dans l’affaire dite «Oikos», qui enquête sur l’adaptation des matches de football en Espagne. “Ce n’est pas que je me déclare innocent, c’est que je suis innocent parce que je n’ai rien fait de mal”, a déclaré Raúl Bravo dans ‘El Larguero’ sur ce dernier numéro.