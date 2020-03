Raúl Jiménez, de Wolverhampton, a été comparé à Kun Agüero et Firmino | Premier League | Football























































































































Il est l’un des nouveaux joyaux de la Premier League et sonne pour les grands clubs d’Europe.

Sergio Agüero de Manchester City.

Photo:



Archive

Pour:

Écriture futuriste

30 mars 2020, 16h00

La Premier League est un foyer de chiffres pour le reste du football mondial. De grandes performances dans une équipe anglaise, des stars de la stature de Cristiano Ronaldo, Thierry Henry ou Ruud van Nistelrooy sont nées, qui sont ensuite allées dans d’autres clubs en signatures millionnaires.

Et l’une des promesses de la saison en cours, suspendue par le coronavirus, est l’attaquant mexicain Raúl Jiménez, qui a réalisé une belle performance avec Wolverhampton cette saison et complète 13 annotations, ce qui le positionne dans le top 10 du tableau. des artilleurs du premier ministre.

Le petit attaquant a beaucoup confiance en son équipe, et cela se voit même dans ses mots. Et c’est que Jiménez a été comparé à deux grands de la Premier League, quand ils lui ont demandé quel était son style et sa façon de jouer.

“Je pense que j’ai des caractéristiques différentes de certains joueurs, mais il y a peut-être des similitudes avec Roberto Firmino et‘ Kun ’Agüero. Ce sont de très bons joueurs, je les suis et j’essaie d’être similaire », a déclaré Jiménez dans une interview au site officiel de Wolverhampton.

L’attaquant actuel des Wolves sonne pour des équipes comme Manchester United, le Real Madrid et Chelsea; mais vous devrez attendre le retour du football après avoir surmonté le covid-19 et voir comment le marché des transferts se fait.

