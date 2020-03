Raul Jimenez heureux chez les Wolves malgré l’intérêt de Manchester United

Manchester United espère signer avec les Wolves Raul Jimenez a subi un coup dur alors que le joueur a annoncé son intention de rester à Molyneux.

Les Red Devils ont été étroitement liés au Mexicain, qui a marqué 22 buts impressionnants et fourni 10 passes décisives en 44 matchs avec le club des Midlands cette saison.

Le Mexicain a déjà amélioré son record 2018/19, lorsqu’il a marqué 17 buts et fourni 8 passes décisives dans le même nombre de matchs.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a admis en janvier que le Mexicain était “un autre bon joueur avec lequel nous étions liés”.

Mais s’exprimant hier lors d’une session de questions / réponses en direct sur Facebook, l’homme de 28 ans a déclaré:

“J’ai un contrat jusqu’en 2023.”

«Je n’ai pas besoin de me qualifier pour la Ligue des champions pour savoir que je veux rester ici. Je suis bien, heureux avec les Wolves, je fais des choses importantes – moi aussi bien que toute l’équipe. »

«Nous essayons de notre mieux depuis le début de la saison dernière. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue Europa, maintenant nous nous battons pour une place en Ligue des Champions. »

“Et c’est la grande motivation de continuer à grandir en tant que joueur et d’entrer en Ligue des Champions est toujours un plus qui vous satisfait et vous fait penser à de grandes choses.”

Les loups sont actuellement à une place derrière United en 6e position, à seulement deux points des Red Devils. Ils sont également toujours en Ligue Europa et pourraient se qualifier pour la Ligue des Champions en remportant ce tournoi à la reprise du football.

Lautaro Martinez étant sur le point de rejoindre Barcelone et Shanghai Shenhua offrant à Odion Ighalo une prolongation de contrat d’une valeur de 42 millions de livres sterling pour le persuader de ne pas rendre son déménagement à Old Trafford permanent, la recherche des Red Devils pour un attaquant semble devoir se poursuivre.

