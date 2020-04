Raúl: “Nous réussirons à rester ensemble”

La légende du Real Madrid, Raúl González, s’est entretenue avec la chaîne de télévision officielle du club et a partagé ses réflexions sur la pandémie actuelle de coronavirus.

“Chers membres du Real Madrid, je voudrais d’abord vous souhaiter à tous et à vos familles bonne chance. Dans la vie, il y a des moments où nous devons faire face à des moments difficiles et nous le faisons avec optimisme et force, tout comme nous le faisons dans le football. Je voudrais pour vous envoyer tout mon soutien en ces temps difficiles, nous voulons tous que cela se termine très bientôt. Nous allons le traverser ensemble comme nous l’avons toujours fait à travers l’histoire. Je vous envoie un gros câlin. Hala Madrid! “

Raúl connaît sa première saison comme entraîneur du Real Madrid Castilla avec des résultats mitigés. Cela ne signifie pas qu’il n’est pas candidat pour entraîner la première équipe de Madrid à l’avenir.

En fait, il est probablement le principal candidat pour éventuellement remplacer Zidane lorsque le Français décide de partir.