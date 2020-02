Ray Clemence choisit Sadio Mane et un autre joueur de Liverpool pour les éloges de ce soir – HITC

Le Liverpool de Jurgen Klopp a gagné contre Norwich City samedi.

Ray Clemence s’est rendu sur Twitter pour donner sa réaction à la victoire de Liverpool contre Norwich City samedi soir.

Liverpool a maintenu sa bonne forme avec une victoire 1-0 sur Norwich City loin de chez lui à Carrow Road en Premier League.

Sadio Mane a marqué le seul but du match à la 78e minute, alors que l’équipe de Jurgen Klopp a fait un autre pas vers le titre de champion.

La légende de Liverpool, Clemence, suivait le match, et il est ravi de la victoire de la tenue du Merseyside.

L’ancien gardien de but international d’Angleterre a félicité Mane pour son but, et il a également salué le gardien de but Alisson pour son superbe arrêt en première mi-temps qui a maintenu le score à 0-0.

Statistiques

Au cours des 90 minutes à Carrow Road samedi soir, les hôtes de Norwich avaient 36% de la possession, ont pris cinq tirs dont l’un était cadré et ont obtenu deux virages, selon BBC Sport.

Les visiteurs de Liverpool avaient 64% de la possession, ont pris 17 tirs dont six étaient cadrés et ont obtenu sept coins, selon BBC Sport.