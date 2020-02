Ray Parlour dit qu’il est «plus inquiet» pour l’avenir de l’as d’Arsenal que pour Aubameyang – HITC

Le jeune d’Arsenal Bukayo Saka a été lié à Liverpool.

Ray Parlour a déclaré qu’il était «plus inquiet» pour l’avenir de Bukayo Saka lié à Liverpool que celui de Pierre-Emerick Aubameyang, comme l’a déclaré la légende d’Arsenal au Sports Breakfast Show d’Alan Brazil (25/02/20 à 6h55).

Saka n’a plus de contrat à Arsenal l’été prochain et Parlour a apparemment suggéré que les Gunners suivent ce que fait Liverpool, qui est de lier leurs jeunes joueurs à des accords à long terme.

Ironiquement, Saka aurait suscité l’intérêt de Liverpool, car le Daily Mail a affirmé qu’Arsenal cherchait à repousser l’intérêt pour la signature du jeune homme de 18 ans.

En ce qui a été une saison assez sombre pour Arsenal, Saka a été une étincelle brillante et Parlour tient à ce que l’adolescent très bien noté reste aux Emirats.

“Je serais plus inquiet pour Saka [future than Aubameyang’s] parce qu’il ne lui reste que 18 mois sur son contrat », a déclaré Parlour à TalkSport.

«C’est un joueur très important. Vous devez lui obtenir un contrat à long terme. Cinq ou six ans.

«C’est ce que fait Liverpool. Ils disent, “juste cette équipe que nous avons, mettons plus de contrats de cinq ans, des contrats de six ans”. Imaginez Trent Alexander-Arnold, en ce moment, il joue pour Liverpool et je suis sûr qu’il en aime chaque minute.

“Mais vous devez les inscrire aussi longtemps que vous le pouvez quand ils sont si jeunes et essayez de les garder au club aussi longtemps que vous le pouvez.”

Saka est un ailier de métier mais à cause des problèmes d’arrière gauche d’Arsenal – principalement à cause de blessures – il lui a donné une chance régulière dans cette position.

Et peu de gens l’auraient prédit pour produire les performances qu’il a présentées. Sa capacité à battre un homme et à faire un cross avec précision a été exceptionnelle.

Arsenal a la mauvaise habitude de ne pas affecter ses joueurs de la première équipe à des accords à long terme – Alexis Sanchez et Aaron Ramsey du passé. Et maintenant, le Daily Mail a affirmé qu’Aubameyang pourrait partir en été, plutôt que le club ne le perdrait sur un libre en 2021.