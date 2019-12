Rayados cherchera la troisième place avec une équipe alternative

Rayados de Monterrey était sur le point d'atteindre la finale de la Coupe du monde des clubs. L'équipe dirigée par la Turquie, Mohamed a perdu contre Liverpool lors de la finale et devra désormais jouer le match pour la troisième place contre Al Hilal samedi à 11h30 sur l'écran de TNT Sports.

Cependant, L'entraîneur a décidé qu'il irait sur le terrain avec une équipe alternative puisqu'il a renvoyé six de ses titulaires au Mexique. Argentins Marcelo Barovero, Nicolás Sánchez et Leonel Vangioni avec Carlos Rodríguez, Vicent Janssen et Dorlan Pabón Ils sont retournés sur les terres aztèques par décision du technicien.

La raison? Monterrey doit affronter l'Amérique en finale de la ligue mexicaine les 26 et 29 décembre et l'entraîneur cherche à sauver ses principales figures face à ce duel. Pendant ce temps, Rogelio Funes Mori est resté au Qatar mais devrait faire partie des remplaçants. De cette façon, José María Basanta et Maxi Meza, entreraient dès le début pour la réunion de samedi. En principe, et si aucun changement n’arrive, l’équipe de départ de Rayados serait Luis Cárdenas; Edson Gutierrez, Stefan Medina, José M. Basanta, Johan Vasquez; Jonathan González, Arturo González, Maxi Meza; Jonathan UrretaviscayaAnge Zaldivar et Miguel Layún.