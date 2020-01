Rayados de Monterrey a demandé à Boca de l’argent de Cardona

Il y a quelques jours, Matías Bustos Milla vous a dit sur TNT Sports que Juan Román Riquelme veut qu’Edwin Cardona renforce Boca Dans l’attente de la saison prochaine.

Sans aller plus loin, les médias mexicains affirment que de Rayados de Monterrey ils n’en tiendront pas compte, mais ils ne le laisseront pas passer non plus.

Selon le site Soccer Total MX, si le Xeneize veut louer Cardona en prêt, vous devrez payer un chiffre proche de 2 millions de dollars.

Il convient de noter que la nouvelle direction de Boca pas disposé à mettre de l’argent pour le Colombien et que le seul moyen de l’embaucher est que Cardona parvienne à rompre son lien avec Rayados.

Les prochains jours seront essentiels pour définir l’avenir de l’attelage. La vérité est que Riquelme l’a déjà appelé et le représentant du joueur a admis que “il y a l’intention des deux parties“. Que se passera-t-il?