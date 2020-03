Rayan Cherki: «Mon club préféré après Lyon? Certainement le Real Madrid ”

Rayan Cherki est un milieu offensif de 16 ans du club français de l’Olympique Lyonnais (Lyon). Les scouts du football des jeunes connaissent depuis longtemps les compétences de Cherki, ayant été identifiés très tôt – vers 13 ou 14 ans – comme un talent potentiel au niveau du Real Madrid. L’adolescent, né en 2003, a déjà fait 12 apparitions seniors pour Lyon et a contribué avec 3 buts et 2 passes décisives.

Dans une interview avec la chaîne de télévision officielle du club, le jeune a révélé qui était son équipe préférée après Lyon, «Certainement le Real Madrid. Mon rêve est de jouer pour le Real et de gagner le Balon d’Or », a-t-il répondu.

Ce n’est pas la première fois que Cherki fait l’éloge du club. Dans une question d’interview plus tôt dans la saison, le joueur a été invité à choisir entre le Real Madrid et Barcelone, et a sélectionné les blancs royaux.

Le journal espagnol ABC a indiqué que le joueur français aimerait signer pour le Real Madrid cet été avec une redevance d’environ 10 millions d’euros. Le plan serait alors de rester à Lyon pour une période de prêt de deux ans jusqu’à ce qu’il atteigne son 18e anniversaire. Zidane serait et admirateur de Cherki et du milieu de terrain défensif de 17 ans, Camavinga. Que le plan ci-dessus se concrétise ou non, il est clair que Rayan Cherki, comme tant d’autres, aimerait avoir l’occasion de mettre la chemise blanche.