Rayo Vallecano vs Betis LIVE Hora, Canal, Où regarder la Copa del Rey 2019-2020

Les émotions du troisième tour de la Copa del Rey 2019-2020 ce jeudi 23 janvier, lorsque le Ray Vallecano Cherchez à profiter de votre statut local pour avancer, mais vous devrez faire un duel parfait avant Betis qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à Vallecas.

Heure et canal Rayo Vallecano vs Betis

Siège: Stade Vallecas, Madrid, Espagne

Heure: 21h00 depuis l’Espagne. 14h00 du Mexique et 17h00 de l’Argentine. 12 h 00 PT / 15 h 00 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. DirecTV Sports en Amérique du Sud. ESPN + aux États-Unis.

Rayo Vallecano vs Betis LIVE

L’image de Ray Vallecano Il mène une campagne irrégulière dans la deuxième division où il est en douzième position. Samedi dernier, j’ai dû visiter Ponferradina pour obtenir un bon match nul 1-1 avec l’annotation d’Esteban Saveljich.

Les Rayistas a obtenu son ticket pour cette instance après avoir laissé Barakaldo absent lors du tour précédent le 12 janvier, après les avoir battus 0-2 avec des buts de José Pozo et Federico Piovaccari.

De son côté, le Betis Il a eu un tournoi irrégulier en Liga errant dans une demi-table, bien qu’ils semblent s’améliorer. Dimanche dernier, ils ont reçu la Real Sociedad qui a réussi à les battre 3-0 avec des annotations de Borja Iglesias, Joaquin et Sergio Canales.

Les Betics ils n’ont pas eu trop de problèmes au deuxième tour de la Coupe le 11 janvier lorsqu’ils ont marqué 0-3 à Portugalete avec des buts d’Alexandre Moreno, Loren Morón et Joaquín, dans un duel où Diego Lainez Il a rempli un bon rôle.

Les deux Ray Vallecano comme lui Betis Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de signer leur ticket pour les huitièmes de finale, il n’y a pas de marge d’erreur, le vainqueur avancera et le perdant sera éliminé. Les Betics Ce sont des favoris. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Lightning Vallecano vs Betis.

Rayo Vallecano vs Betis LIVE Hora, Canal, Où regarder la Copa del Rey 2019-2020