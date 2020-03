RB Leipzig 1 – 1 Bayern Leverkusen

Le match a eu lieu ce dimanche au Arène Red Bull et qui a fait face à la Leipzig et à Leverkusen Il a terminé avec une égalité à sens unique entre les deux concurrents. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il RB Leipzig Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre lui Schalke 04 loin de chez soi (0-5) et l’autre avant le Werder Bremen dans son fief (3-0). De la part de l’équipe visiteuse, le Bayern Leverkusen il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre FC Augsburg à la maison et Union Berlin à domicile, 2-0 et 2-3 respectivement et a connu trois victoires consécutives. Après le score, l’équipe à domicile était en deuxième position, tandis que Leverkusen Il est resté à la cinquième place à la fin du match.

03/01/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

Le jeu a bien commencé pour Leverkusen, qui a pris un peu d’avance Leon Bailey à 29 minutes. Mais plus tard, l’équipe locale à la 32e minute a réussi à tirer avec, terminant la première moitié avec un score de 1-1.

Aucune des équipes n’a eu de chance pour le but en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé avec un résultat de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Yussuf Poulsen, Amadou Haidara et Hannes Wolf remplacer Timo Werner, Christopher Nkunku et Patrik schick, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Charles Aránguiz, Moussa Diaby et Karim Bellarabi, qui est entré par Palais Exequiel, Leon Bailey et Lucas Alario.

Dans le match, il y avait un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Leverkusen. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à Kerem Demirbay, Jonathan Tah et Moussa Diaby.

Avec cette cravate, le RB Leipzig Il s’est classé deuxième du tableau avec 49 points, en Ligue des champions. De son côté, le Bayern Leverkusen avec ce point il est resté en cinquième position avec 44 points, en position d’accès à la Ligue Europa, à la fin du match.

Le prochain engagement de la Bundesliga pour RB Leipzig c’est contre lui VfL Wolfsburgtandis que le Bayern Leverkusen fera face à la Eintracht Frankfurt.

Fiche techniqueRB Leipzig:Lucas Hradecky, Edmond Tapsoba, Sven Bender, Jonathan Tah, Nobody Amiri, Exequiel Palacios, Kerem Demirbay, Wendell, Lucas Alario, Kai Havertz et Leon BaileyBayern Leverkusen:Peter Gulacsi, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Lukas, Nordi Mukiele, Emil Forsberg, Christopher Nkunku, Marcel Sabitzer, Angelino, Patrik Schick et Timo WernerStade:Arène Red BullButs:Leon Bailey (0-1, min.29) et Patrik Schick (1-1, min.32)