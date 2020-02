RB Leipzig 2 – 2 Borussia Mönchengladbach

Le match a eu lieu ce samedi dans le Arène Red Bull et qui a fait face à la Leipzig et à Monchengladbach Il a conclu avec une égalité à double sens entre les deux candidats. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. Il RB Leipzig est arrivé voulant reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Eintracht Frankfurt. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Borussia Mönchengladbach il a remporté dans son fief 3-1 son dernier match de la compétition contre Mayence 05. Après le résultat obtenu, l’équipe locale était en deuxième position, tandis que le Monchengladbach Il est resté à la quatrième place à la fin du match.

02/01/2020

À 20:38

CET

SPORT.es

La première partie de la confrontation a commencé de façon imbattable pour le groupe de Monchengladbach, qui a créé la lumière à travers un objectif de Plaidoyer d’Alassane à la 24e minute. Borussia Mönchengladbach, ce qui a augmenté le score avec un peu de Jonas Hofmann à la 35e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée avec un score de 0-2.

La deuxième mi-temps du match a débuté pour l’équipe de lipsiense, qui a coupé les distances grâce au succès du but de but Patrik schick quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la 50e minute. RB Leipzig, qui a obtenu l’égalité en mettant 2-2 grâce à un but de Christopher Nkunku au lendemain, en 89, mettant ainsi fin à la rencontre avec le score de 2-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Yussuf Poulsen, Patrik schick et Daniel Olmo remplacer Emil Forsberg, Nordi Mukiele et Tyler Adams, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Tobias Strobl, Breel Embolo et Fabian johnson, qui est entré par Christoph Kramer, Marcus Thuram et Florian Neuhaus.

Au cours des 90 minutes de réunion, six cartes au total ont été vues. Par le Leipzig l’arbitre sanctionné jaune Timo Werneralors que dans l’équipe de Monchengladbach réprimandé Florian Neuhaus, Plaidoyer d’Alassane, Nico Elvedi et Breel Embolo et avec du rouge à Plaidoyer d’Alassane (2 jaunes).

Après cette égalité à la fin du match, le RB Leipzig Il s’est classé deuxième du tableau avec 41 points, sur la place d’accès de la Ligue des champions. De son côté, le Borussia Mönchengladbach Avec ce point, il a remporté la quatrième place avec 39 points, au lieu d’accéder à la Ligue des champions, à la fin du match.

Le lendemain RB Leipzig sera mesuré avec le Bayern Münchentandis que l’ensemble de Monchengladbach il jouera son match contre Cologne.

Fiche techniqueRB Leipzig:Yann Sommer, Stefan Lainer, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Oscar Wendt, Christoph Kramer, Florian Neuhaus, Denis Zakaria, Jonas Hofmann, Alassane Plea et Marcus ThuramBorussia Mönchengladbach:Peter Gulacsi, Nordi Mukiele, Lukas, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Marcel Sabitzer, Tyler Adams, Emil Forsberg, Konrad Laimer, Christopher Nkunku et Timo WernerStade:Arène Red BullButs:Alassane Plea (0-1, min. 24), Jonas Hofmann (0-2, min. 35), Patrik Schick (1-2, min. 50) et Christopher Nkunku (2-2, min. 89)