RB Leipzig 3 – 0 Werder Brême

Il Leipzig signé une performance exceptionnelle après avoir frappé le Werder Bremen pendant le match joué dans le Arène Red Bull ce samedi, qui s’est terminé par un résultat de 3-0. Il RB Leipzig face à la réunion avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après un match nul 0-0 lors du dernier match contre Bayern München. Quant à l’équipe visiteuse, Werder Bremen perdu par un résultat de 0-2 dans le duel précédent contre le Union Berlin et a eu une série de trois défaites consécutives. Après le résultat obtenu, l’ensemble lèvresiense est le premier, tandis que le Werder Bremen Il est dix-septième après la fin de la réunion.

15/02/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

La première moitié du match a commencé imbattable RB Leipzig, qui a créé le lumineux dans le but de Lukas à la 17e minute. Il a encore marqué l’équipe locale, augmentant les distances avec un peu de Patrik schick à 39 minutes, il était 2-0. Il a encore marqué l’équipe de la lipiense, qui s’est distancée en établissant 3-0 au moyen d’un but de Nordi Mukiele peu de temps avant la fin, en particulier dans 46, concluant la première partie avec un 3-0 sur le tableau de bord.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé avec un score de 3-0.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Leipzig qui sont entrés dans le jeu étaient Ethan Ampadu, Amadou Haidara et Emil Forsberg remplacer Lukas, Konrad Laimer et Daniel Olmotandis que les changements de Werder Bremen étaient Omer Toprak, Josh Sargent et Johannes Eggestein, qui est entré pour remplacer Kevin Vogt, Yuya Osako et Leonardo Bittencourt.

L’arbitre du match a montré deux cartons jaunes. Des deux équipes, Dayot Upamecano de l’équipe locale et Maximilian Eggestein de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec cette victoire, le Leipzig Il occupait la première place avec 45 points, sur la place d’accès de la Ligue des champions, à la fin du match, tandis que le groupe mené par Florian Kohfeldt Il était à la dix-septième place avec 17 points, au lieu d’être relégué en deuxième division.

Le lendemain, l’équipe de Julian Nagelsmann fera face à Schalke 04tandis que le Werder Bremen sera mesurée par rapport à la Borussia Dortmund.

Fiche techniqueRB Leipzig:Peter Gulacsi, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Lukas (Ethan Ampadu, min.60), Nordi Mukiele, Konrad Laimer (Amadou Haidara, min.60), Marcel Sabitzer, Angelino, Timo Werner, Patrik Schick et Daniel Olmo (Emil Forsberg, min.69)Werder Bremen:Jiri Pavlenka, Kevin Vogt (Omer Toprak, min.61), Milos Veljkovic, Niklas Moisander, Theo Gebre Selassie, Davy Klaassen, Maximilian Eggestein, Marco Friedl, Leonardo Bittencourt (Johannes Eggestein, min.81), Milot Rashica et Yuya Osako ( Josh Sargent, min.65)Stade:Arène Red BullButs:Lukas (1-0, min. 17), Patrik Schick (2-0, min. 39) et Nordi Mukiele (3-0, min. 46)