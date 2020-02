RB Leipzig Bayern Leverkusen

Ce dimanche à 15h30 au Arène Red Bull les visages seront vus sur Leipzig et le Leverkusen le vingt-quatrième jour de la Bundesliga.

29/02/2020

À 15:38

CET

SPORT.es

Il RB Leipzig Il fait face à la réunion du vingt-quatrième jour avec des esprits renforcés pour canaliser une course positive après avoir remporté les deux derniers matchs contre le Schalke 04 hors de son champ et devant Werder Bremen à domicile 0-5 et 3-0, respectivement. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 14 des 23 matchs joués jusqu’à présent et ont une séquence de 61 buts marqués contre 25 buts.

De son côté, le Bayern Leverkusen Il est venu de remporter ses deux derniers matchs 2-0 et 2-3, le premier contre FC Augsburg dans son domaine et le second avant la Union Berlin loin de chez lui, il compte donc profiter de l’inertie gagnante du stade de RB Leipzig. Avant ce match, le Bayern Leverkusen Il avait remporté 13 des 23 matchs disputés en Bundesliga cette saison, avec 40 buts en faveur et 29 contre.

Concernant la performance en tant que local, le RB Leipzig Il a gagné sept fois, a perdu une fois et a tiré trois fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. En tant que visiteur, le Bayern Leverkusen Il a gagné sept fois et a été vaincu quatre fois lors de ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent. C’est donc un rival qui a l’habitude de marquer des points à domicile. RB Leipzig Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Arène Red BullEn fait, les chiffres montrent deux victoires et une défaite en faveur de RB Leipzig. La dernière rencontre entre le Leipzig et le Leverkusen Dans cette compétition, il s’est joué en octobre 2019 et s’est terminé dans les tableaux (1-1).

En analysant sa position dans le classement de la Bundesliga, nous voyons que le RB Leipzig Il devance l’équipe visiteuse avec un avantage de cinq points. L’équipe de Julian Nagelsmann Il se classe deuxième avec 48 points dans son casier. En revanche, les visiteurs ont 43 points et occupent la cinquième position de la compétition.