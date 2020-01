RB Leipzig Borussia Mönchengladbach

Samedi prochain à Arène Red Bull à 18h30, le Leipzig et le Monchengladbach dans le match qui correspond au 20e tour de la Bundesliga.

31/01/2020

Agir à 18:38

CET

SPORT.es

Il RB Leipzig atteint le vingtième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre Eintracht Frankfurt par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 des 19 matches disputés à ce jour en Bundesliga, avec 51 buts en faveur et 23 contre.

Côté visiteurs, le Borussia Mönchengladbach il a remporté la victoire contre Mayence 05 lors de leur dernière rencontre de la compétition (3-1), avec autant de Plaidoyer d’Alassane et Florian Neuhaus, il a donc l’intention de conserver sa séquence de victoires au stade de RB Leipzig. À ce jour, sur les 19 matches joués par le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, il a gagné dans 12 d’entre eux et a réussi à marquer 36 buts et 21 contre.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, RB Leipzig Il a gagné six fois, a été battu une fois et a fait match nul deux fois en neuf matchs, ce qui indique qu’il doit s’efforcer pendant ce match s’il ne veut pas manquer plus de points dans son stade. En tant que visiteur, le Borussia Mönchengladbach Il a perdu quatre fois et a fait match nul une fois dans ses neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, afin que le duel puisse être le plus proche possible entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés dans la maison de RB LeipzigEn fait, les chiffres montrent une victoire et deux matchs nuls pour l’équipe à domicile. À son tour, l’équipe à domicile a une série de trois matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Monchengladbach. Le dernier match auquel ils ont joué Leipzig et le Monchengladbach Dans cette compétition, elle a eu lieu en août 2019 et s’est terminée avec un résultat de 1-3 pour les locaux.

Aujourd’hui, le RB Leipzig Il est en tête du classement avec une différence de deux points par rapport à son rival. Il RB Leipzig Il arrive au match avec 40 points dans son casier et occupe la première place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse compte 38 points et occupe la troisième place du tournoi.