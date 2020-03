RB Leipzig reprend l’entraînement mais «sans se toucher».

Leipzig a repris l’entraînement ce vendredi après une semaine de repos forcée par le coronavirus sous des mesures strictes qui interdisent le contact physique des joueurs, forcer le travail sur “petits groupes“et changer de vêtements”vestiaires séparés“

L’information, révélée par le magazine Kicker, a été confirmée par le club dans les mots de son directeur sportif, Markus Krösche, qui assure qu’ils sont “séances d’entraînement avec des exercices individuels de balle“Il a déclaré à Sky Sports. Cependant, l’entité n’a pas annoncé de retour au travail sur ses chaînes officielles.

Leipzig, tout nouveau quart de finaliste de la «Ligue des champions» après avoir éliminé Tottenham, C’est la première équipe de Bundesliga à reprendre ses activités. La compétition nationale sera suspendue jusqu’au 2 avril, mais Leipzig a préféré revenir à l’action en minimisant les contacts entre ses joueurs.

Le modèle de l’équipe allemande a été modifié dans des pièces séparées où ils se reposent habituellement, certaines chambres pour leur propre usage, et plus tard, ils ont pris une douche sans passer par les vestiaires, également dans ces installations. Beaucoup d’entre eux ont mangé dans leur chambre et d’autres ont apporté la nourriture chez eux.

La réaction précoce de Leipzig a surpris de nombreux fans. Les taux d’infection élevés (19 865 personnes infectées) ont fait de l’Allemagne le quatrième pays au monde avec le plus de patients COVID-19 après la Chine, l’Italie et l’Espagne. Au total, 53 Allemands sont morts de cette maladie depuis le début de la pandémie.