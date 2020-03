RB Leipzig SC Freiburg

Samedi prochain à 15h30, il aura lieu au Red Bull Arena le duel entre lui Leipzig et le Freiburg le 26e jour de la Bundesliga.

Le RB Leipzig affronte la vingt-sixième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa position après avoir fait match nul 0-0 contre lui VfL Wolfsburg dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 14 des 25 matches disputés jusqu’à présent en Bundesliga, avec 62 buts pour et 26 contre.

De son côté, le SC Freiburg réussi à vaincre le Union Berlin 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Roland Sallai, Robin koch y Christian gunter, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief du RB Leipzig. À ce jour, sur les 25 matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle en a remporté 10 avec 34 buts en faveur et 35 contre.

Concernant les résultats en tant que local, le RB Leipzig Il a un record de sept victoires, une défaite et quatre matchs nuls en 12 matchs joués dans son stade, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu en points à sa poche. À la maison, SC Freiburg Il a perdu cinq fois et égalisé quatre fois lors de ses 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire leur part pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant Red Bull ArenaEn fait, les chiffres montrent trois victoires et un nul en faveur de la RB Leipzig. De plus, les sections locales ont connu une séquence de trois matchs de suite en gagnant à domicile contre Freiburg. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans ce tournoi, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé avec un résultat 2-1 pour les visiteurs.

A ce moment, entre le RB Leipzig et le SC Freiburg Il y a une différence de 14 points dans le classement. L’équipe de Julian Nagelsmann atteint le match en troisième position et avec 50 points avant le match. De son côté, le SC Freiburg Il compte 36 points et occupe la huitième position du classement.