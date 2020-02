RB Leipzig Werder Bremen

Samedi prochain à 15h30, il aura lieu à Arène Red Bull le duel entre lui Leipzig et le Werder Bremen le vingt-deuxième jour de la Bundesliga.

Il RB Leipzig atteint la vingt-deuxième réunion avec l’intention d’améliorer leur nombre dans le tournoi après avoir égalisé 0-0 contre le Bayern München dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 des 21 matchs disputés jusqu’à présent, avec 53 buts en faveur et 25 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Werder Bremen il a été battu 0-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Union Berlin, il espère donc mettre fin à sa séquence et canaliser sa carrière dans le championnat.

Concernant la performance en tant que local, le RB Leipzig Il a gagné six fois, a perdu une fois et a tiré trois fois en 10 matchs joués, ce qui montre qu’il perd des points dans son fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. En tant que visiteur, le Werder Bremen Il a remporté trois fois et a été battu cinq fois lors de ses 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Arène Red Bull et le bilan est de quatre victoires en faveur de RB Leipzig. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté quatre matchs consécutifs à domicile contre le Werder Bremen. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Leipzig et le Werder Bremen Dans la compétition, c’était en septembre 2019 et s’est terminé par un score de 0-3 en faveur des locaux.

En ce qui concerne leur position dans le classement de la Bundesliga, nous pouvons voir que les locaux sont en avance avec un avantage de 25 points sur le RB Leipzig. L’équipe de Julian Nagelsmann Il se classe deuxième avec 42 points dans son casier. De son côté, le Werder Bremen Il compte 17 points et occupe la dix-septième position du classement.