RBN, dr. Di Perri: “Réouvrir les stades serait une folie, mais cela soulagerait les gens”

Le virologue de Turin a parlé sur les microphones de Radio Bianconera pendant le «style Juventus» Giovanni Di Perri: “Les mesures prises sont tout à fait justes, le seul moyen est la distanciation sociale pour le moment. Les perspectives peuvent être optimistes en examinant le périmètre de Codogno, où aucun cas n’a été enregistré hier. Nous devons considérer que si nous faisons des efforts aujourd’hui et réduisons les risques de contagion, nous pouvons déjà commencer à lire des résultats positifs dans sept jours. Nous faisons ce qui a été fait à Codogno, où cela a fonctionné. De cette façon, nous pouvons limiter l’infection. Ensuite, la phase dans laquelle nous commencerons à nous réjouir des premiers résultats sera très délicate, là nous devons maintenir la même rigueur comportementale avec laquelle ces résultats ont été générés. Si nous baissons la garde trop tôt, nous pouvons avoir une réintégration, donc nous n’avons pas à le faire. On nous demande de rester trois semaines à la maison pendant que nos grands-parents ont fait la guerre, cela ne me semble pas excessif. “

Sur la positivité de Rugani et la possibilité que le football italien redémarre: «Si nous appliquons ce qui se passe et que le phénomène devrait disparaître, la réouverture des stades serait une folie. Je comprends le fan, nous demandons aux gens de rester à la maison et à la maison, vous ne pouvez pas regarder le Coronavirus 24 heures sur 24. Mais si vous pouviez jouer à huis clos, avec des joueurs extrêmement contrôlés d’un point de vue médical, voyageant avec des véhicules privé, à mon avis ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée du point de vue de l’ordre public de reprendre les matchs, cela soulagerait les gens. Mais c’est la seule hypothèse à laquelle je donnerais une chance, sinon il vaut mieux que nous soyons tous séparés “.

Pouvons-nous bouger plus tôt? «Lire ce qui s’est passé en Chine était accessible à tous. Peut-être que quelque chose aurait aussi pu être prévu, mais il faut dire qu’un phénomène comme celui-là, aucun de nous n’a jamais été confronté, pas même le SRAS ou Ebola n’ont eu ce type de contagiosité. Ceux de mon âge se souviennent de la rougeole qui était très facile à transmettre et il en est de même aujourd’hui. Les mesures en place peuvent garantir un confinement de l’infection. Dans un pays qui a initialement refusé tout type de discipline, nous apprenons peut-être. “

