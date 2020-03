RBN, On. Castaldi: “Les mesures mises en œuvre apporteront des bénéfices. En avril, un nouveau décret”

L’honorable a pris la parole devant les microphones de Radio Bianconera, pendant le «style Juventus» Gianluca Castaldi, Sous-secrétaire d’État aux relations avec le Parlement: «Moi ex arbitre? J’étais aussi fan du Bull … Nous sommes une famille d’arbitres, en particulier mon père et mon oncle. La reprise de la Serie A et de la Ligue des champions? La situation est en cours, nous espérons tous que cette maudite courbe commencera à baisser le plus tôt possible. En fonction de la situation sanitaire, toutes les décisions seront prises. J’ai vu qu’il y avait l’intention de l’UEFA de clore la Coupe en juin, mais il faut aussi voir la situation en Europe où peut-être ils auront notre même situation dans les prochains jours “.

Faut-il s’attendre à de nouvelles mesures restrictives?

«Je n’ai pas envie de le dire, en fait je pense que les mesures mises en place apporteront des bénéfices. Nous le souhaitons tous. On peut certainement s’attendre à un nouveau décret économique en avril avec une allocation puissante. Cela nous permettra, si la situation sanitaire s’améliore en avril, de consacrer des ressources à l’économie de manière plus ciblée. Nous avons essayé de toucher tous les secteurs. En effet je profite d’une radio sportive, étant diplômée de l’ISEF, car c’est la première fois qu’il est possible de donner de la visibilité aux gars qui travaillent dans les gymnases, dans les piscines. En avril, les données des entreprises seront encore plus incisives “.

Peut-on imaginer un décret ad hoc pour le football?

«Je ne pense pas qu’il y aura un décret ad hoc, mais sûrement un secteur du décret concernera ce monde. La «décrétone» affecte tous les domaines de notre nation. Pour être plus précis, il faut attendre les données économiques, la perte de chiffre d’affaires, pour pouvoir être incisif là où c’est nécessaire. Le sport stationnaire n’aide pas car il fait partie de la vie de tous les athlètes. C’est certes une période de difficultés sociales, même avec l’arrêt du sport, mais il faut donner des mots d’espoir. Nous devons être sûrs que nous pourrons voir la lumière dès la semaine prochaine ».

Le travail de la Commission européenne?

«Je donne un avis positif. Quiconque est en première ligne aujourd’hui, même les politiciens, font de leur mieux, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition. Nous devons applaudir tout le monde. C’est une nouvelle situation pour tout le monde, venant du Mouvement 5 étoiles, je ne recule pas devant la controverse. Je pense qu’en ce moment, cependant, il faut éviter. “

Aimiez-vous ce championnat?

“Pour Torino pas tant que ça … Il a bien commencé, puis il y a eu des coups sourds. Je regarde les résultats, je ne suis plus aussi passionné qu’avant. Peut-être que lorsque j’aurai plus de temps libre, ma passion pour le football reviendra. “

