RBN – Prof. Di Perri: “Football? La prudence est de mise car le virus ne nous abandonnera pas de sitôt”

Giovanni Di Perri, Chef des maladies infectieuses de l'hôpital Amedeo di Savoia de Turin a parlé sur les microphones de Radio Bianconera lors des 'Things of Football': "Si nous recommençons à voir la lumière? Certes, les infections diminuent, malheureusement les décès remontent aux infections contractées il y a même deux ou trois semaines. Nous espérons que cette tendance se poursuivra, en particulier dans la région de la vallée du Pô.

Sur le possible redémarrage de la Serie A et du monde entier du football: “Ce sera un peu compliqué car le virus restera avec nous encore un certain temps, même en Chine il y a des cas de rentrée. Ce n’est pas encore une situation acceptable, en partie parce que nous avons mis en œuvre des mesures moins sévères que la Chine, qui n’est certainement pas une démocratie. Il faudra recommencer avec des programmes de protection mutuelle et collective très bien pensés, mais il faut recommencer car le football est trop important même pour l’équilibre émotionnel de chacun d’entre nous. Bien sûr, laisser derrière des portes closes n’est pas le meilleur, mais les stades tels que nous nous en souvenons ne seront pas vus pendant un certain temps. Nous assistons à un nombre très élevé de décès et de formes graves, si nous parvenons à mettre un minimum d’immunité individuelle, le problème est résolu. Cela prendra un certain temps, oui. “

À propos des entraînements: «Il faut acquérir une modalité de prudence, un appel à la distanciation. Ensuite, il peut y avoir des noyaux soumis à un dépistage, cela vaut évidemment aussi pour les employés d’entrepôt, le personnel technique et tous les autres. Il faut faire quelque chose sur le modèle chinois car l’urgence durera un peu plus longtemps. “

