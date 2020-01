RBN, Rampulla: “Juve, la peine de Sarri sur les bandes assez malheureuses”

© photo par Castellani / FDL71

L’ancien Juventus s’est exprimé lors de la “Troisième fois” sur les microphones de Radio Bianconera Michelangelo Rampulla: «Les mots de Sarri à la fin de la course? Je les ai trouvés en ligne, il y a que de temps en temps ils font des puces sur n’importe quel mot. Il est normal qu’après tant d’années passées à Napoli il y ait une telle phrase, même si elle ne plait certainement pas aux fans de l’équipe actuelle. La phrase sur la chemise rayée était assez laide, sans signification. Je ne sais pas s’il voulait être sarcastique, mais il est certainement mécontent de tout entraîneur d’une équipe, en particulier de la Juventus. “

Est-ce que l’équipe veut viser davantage le béton que le bon jeu? «Certes, les équipes qui gagnent sont très concrètes, le bon jeu laisse le temps qu’il trouve, il est donné par le bon jeu des simples. L’action chorale est rarement vue, des actions similaires se produisent toujours en champ libre, sur la contre-attaque. “

L’anniversaire de Buffon? “Nous n’avons pas eu de nouvelles de lui depuis un moment, j’ai essayé de l’appeler, mais peut-être qu’il était occupé. Je n’aime pas souhaiter sur les réseaux sociaux, ce sont des choses qui ne m’appartiennent pas et sont faites spécialement pour être vues. Les meilleurs voeux sont faits en privé. “

La performance de Szczesny? Blâme-t-il les objectifs? «Imposer des erreurs semble excessif, le tir du premier but ne m’a sûrement pas semblé irrésistible. Au cours des dernières années, les gardiens de but préfèrent davantage l’aspect physique que technique et cela est inacceptable pour moi. L’entraîneur des gardiens de but doit être davantage un entraîneur de technique, ce qui est très important pour un gardien de but. Ces dernières années, j’ai vu des gardiens de but qui ne pouvaient pas bloquer un ballon et on ne m’a pas dit que c’était la faute des ballons plus légers. Il n’y a pas de préparation technique. Le ballon peut s’échapper, mais vous devez essayer de le bloquer. Si vous le repoussez, il est toujours en jeu. Il n’y a pas de base technique, je ne parle pas de Szczesny mais en général “.