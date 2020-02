RBN, Zeytulaev: “Juric a beaucoup appris de Gasperini”

© photo par Giuseppe Celeste / Image Sport

L’attaquant ouzbek Ilyas Zeytulaev, qui travaille maintenant pour Cupello Calcio mais avec un passé dans les rangs des équipes de jeunes de la Juventus, a parlé à Radio Bianconera pendant la “Troisième fois”: “Juric? Hier, il a eu un grand match contre la Lazio, ce fut un match très intense et intéressant. Ivan a beaucoup appris de Gasperini, mais on peut voir qu’il a également mis le sien. Je suis très content pour lui. Je ne sais pas s’il est un prédestiné, je n’ai jamais pensé qu’il deviendrait entraîneur, alors j’ai vu ses équipes jouer et je pense qu’il mérite ces résultats. C’était un joueur très proactif, insouciant dans le bon sens, un guerrier et c’est ce que je vois dans ses équipes qui absorbent sa mentalité, celle de ne jamais abandonner. Si un entraîneur remporte le championnat de Serie B, comme il l’a fait à Crotone, cela signifie qu’il a des qualités. Ensuite, il y a des millésimes qui peuvent mal tourner. “

Sur Matteo Paro, un autre ancien joueur de la Juventus et maintenant adjoint de Juric à Hellas Verona: “Avec Matteo, nous avons eu la chance de nous revoir il y a quelque temps à Coverciano, il est resté le même garçon qu’avant, il parle très peu, il est très intelligent et à mon avis, il est le deuxième parfait pour Juric”.

Sur ses anciens coéquipiers dans la jeunesse de la Juventus: “Parfois, nous nous entendons, nous avons un petit groupe et parfois nous nous voyons pour nous dire au revoir.”

