RC Celta, Óscar García: “Aujourd’hui, le football a commencé à nous rendre ce que nous méritions”

Óscar García, entraîneur du RC Celta, était heureux du triomphe de son équipe contre le Sevilla FC: «Nous remercions les supporters, ce qui nous a poussés vers la victoire. Aujourd’hui, le football a commencé à nous redonner ce que nous méritions. Cela pourrait être donné. Je suis très content pour les joueurs qui fonctionnent très bien. Ils ont refait un but contre dans des conditions inhabituelles. La première étape était de concourir et de mieux performer, nous le faisions, et la seconde était de gagner. »