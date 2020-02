RC Celta, Óscar García: “Avec le ballon, nous avons été pires que les autres jours”

Óscar García a analysé dans Movistar TV la cravate du RC Celta dans le New Los Cármenes: «Heureux pour zéro dans notre objectif mais avec le ballon, nous avons été trop imprécis. Nous voulions obtenir les trois points même en sachant que c’était un terrain difficile. Avec le ballon, nous avons été pires que les autres jours et nous l’avons remarqué. Des raisons d’optimisme? Oui, nous concurrençons très bien et nous ne sommes nulle part pour gagner à l’extérieur, ce qui est le sujet que nous avons en suspens. »