RCD Espanyol, Abelardo Fernández: “C’est la voie que nous devons suivre”

Abelardo Fernández, entraîneur du RCD Espanyol, a souligné la performance de son équipe contre Villarreal CF: «Je ressens une joie immense, l’équipe a eu neuf jours sans victoire, l’équipe a eu un mauvais moment au niveau de l’humeur, ils ont de la qualité mais ils ne l’ont pas fait réussi à avoir une continuité dans le score. Nous avons beaucoup souffert avec l’expulsion de Javi et l’équipe a été héroïque. Et avant cette minute, l’équipe a eu beaucoup de critères, a concouru de manière exceptionnelle. C’est le chemin que nous devons suivre, évidemment c’est la Ligue et nous souffrirons à chaque match. Nous jouerons à beaucoup de jeux comme ça et je les gagnerai et d’autres non.